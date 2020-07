Pomáhá mi, když se můžu na něco těšit, tvrdí závodník Prokop

Téměř půl roku se bez svého závodního speciálu Ford Raptor musel obejít jihlavský jezdec Martin Prokop. „Měli jsme asi pětiměsíční nucenou pauzu, protože nám zůstalo auto v Arabských emirátech,“ líčí zkušený jezdec, jenž během koronavirové pandemie opustil pozici šéfa týmu MP-Sports, aby se věnoval řízení rodinné společnosti Jipocar.

„O to víc mě těší, že se nám koncem minulého roku podařilo domluvit partnerství s Benzinou a Mogulem, respektive se skupinou Unipetrol, která nás podporuje v závodění,“ pochvaluje si Prokop v rozhovoru pro server dakarmania.cz. „Myslím si, že to přišlo ve správný čas, protože ve firmě jsme museli udělat spoustu omezení a budget na závodění se také musel upravit, respektive teď není žádný,“ připustil sedmatřicetiletý pilot.

Koronavirová pandemie Prokopa zastihla v závěrečné přípravě na Abu Dhabi Desert Challenge. „Přišlo to dva dny před odletem na závody, takže v podstatě v plné sezoně,“ upřesnil.

Vynucená pauza tělu prospěla

Namísto vozu se během karantény přesunul do kanceláře. „Ani v té době jsem závodění z hlavy nedokázal dostat. A doufám, že nikdy nedostanu! Pomáhá mi, když se můžu na něco těšit,“ líčí Prokop.

„Kdybych byl o deset let mladší, tak bych byl nervózní a jako na jehličkách. Ale teď mi to docela bodlo,“ připouští. „Protože už závodím možná dvacet let a sám bych si půlroční pauzu nikdy neudělal.“

Dost času bylo také na to, aby své tělo svěřil do péče lékařů. „Po fyzické stránce mi to prospělo. Oběhl jsem si fyzioterapeuty, doktory, hodně jsem spal a docela jsem se dostal ze zátěže,“ pochvaluje si. „Myslím, že o to víc se zase budu na závody těšit.“

Na první ostrý start si však bude muset ještě počkat. „Před dvěma týdny jsme byli na exhibici v Sosnové u České Lípy (MOGUL Test Rally“ Sosnová – pozn. red.), kde jsme v našem voze svezli i nějaké lidi. Teď ale budeme především testovat, protože nás další závody čekají až v září,“ vysvětluje.

Na české tratě nemá vůz

Šance, že by se představil na českých tratích, je podle něj nulová. „Česká rallye nepřipadá v úvahu už jen z toho důvodu, že jediné auto, které na rallye mám, nesplňuje pravidla pro start v národním mistrovství, pouze v mezinárodním,“ vysvětluje.

„Léto tak bude v režimu testování. Budeme se věnovat hlavně úpravě auta, na které musíme dát nějaké komponenty, jež máme pro příští Dakar nachystané,“ naznačuje.

Auto potřebuje získat rychlost

Dakar 2021 má podle Prokopa nabídnout větší porci dun a technických úseků. „V Saúdské Arábii jsem byl a vím, jak to tam vypadá. Je jasné, že se nezmění. Za rok se celá země nepřekope,“ je přesvědčen Prokop. „Čeká nás jiný povrch, než na který jsme byli zvyklí. Musíme auto připravit na rychlejší tratě, na jiný styl tlumení, takže určitě budou velké změny.“

Prokop doufá, že se mu podaří vůz nastavit lépe, než v minulém roce. „Loni jsme byli nekonkurenceschopní, byli jsme pomalí a nedokázali jsme s tím nic udělat. Auto umělo něco, co z devadesáti procent vyhovovalo v Jižní Americe,“ vysvětluje Prokop. „ Vždy jsme věděli, že na extra rychlých úsecích prostě nestíháme, ale nemuseli jsme to řešit, protože všude jinde bylo skvělé a hravé. Nyní tam ty změny prostě musí být.“

Přípravou na Dakar by měly být soutěžní starty na třech kontinentech: v Polsku, v Maroku a Spojených arabských emirátech. „Celkově sezona bude oproti těm předešlým velmi zkrácená. Nějaké závody ale chceme a musíme odjet, protože se musím dostat do nějakého tempa. Potřebuji najet ostré kilometry,“ uvědomuje si.

Pojede i Kolomý? To se uvidí

Na Dakaru by také v příštím roce měly startovat hned dva soutěžní vozy MP-Sports. „Druhé auto určitě pojede,“ potvrzuje Prokop, jenž ale zatím nedokáže říct, zda bude moct počítat s loňským parťákem Martinem Kolomým.

„Záleží, jak se k celé situaci postaví jeho sponzoři a jaký bude jeho aktuální stav. Protože ještě není úplně stoprocentně v pořádku,“ připomíná zranění, které se Kolomému stalo při havárii na shakedownu minulého ročníku.

„Je to velmi otevřená otázka, na kterou vám momentálně nedokážu odpovědět. Je to spíš Martinova akce, a pokud dá dohromady rozpočet, tak ho v týmu rádi uvidíme a zkusíme to znovu,“ vzkazuje.