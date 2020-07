V MX1 chce motokrosař Bartoš poskočit výš. Ve veteránech vládne

„Předtím jsem držel tempo ve skupině s nejlepšími kluky, to jsem byl rád. Jel jsem si v klidu, ale přesto mi to v jednom momentě ujelo...,“ líčil včera do telefonu, zatímco před tréninkem s námahou přezouval gumy na motorce.

Při zmíněném pádu se Bartoš praštil do hlavy, k tomu ohnul řídítka své KTM. Než se trochu sebral, ostatní mu „frnkli“. „Raději jsem vzdal, měl jsem před sebou další jízdy,“ vysvětloval.

Ve druhé „rundě“ MX1 si umístěním v top 10 spravil náladu; vzhledem ke zvučné zahraniční konkurenci to věru nebyl výsledek k zahození. „Když si přečtu jména přede mnou, tak to bylo dobré. Moc nebylo, kam bych se mohl víc dostat. Radši budu takhle devátý než pátý v ryze českém mistráku,“ řekl Bartoš.

Mezi závodníky z ciziny figuroval i Rakušan Pascal Rauchenecker, Bartošův parťák v Orionu. Rauchenecker byl v Kaplici dvakrát třetí. „Znám ho dlouho, je to borec. Udělal suprový výsledek. Cením si, že za nás jezdí, Orion se tak dostane na stupně i v téhle kubatuře,“ uvedl Bartoš.

Rauchenecker je v MX1 průběžně 2. - Bartoš až 12., s čímž rozhodně spokojený není.



„Ale za mnou jsou jezdci, kteří měli vyšší ambice než já. Doufám, že v pořadí ještě poskočím, do konce sezony zbývá pět závodů,“ upozornil. Ve veteránech Bartoš obhájil prvenství z úvodního podniku sezony v Dalečíně. Po čtyřech jízdách má zatím v šampionátu sto bodů ze sta možných.

„Baví mě to,“ netajil Bartoš. „Sice jsem si původně myslel, že tam budu víc závodit, ale nakonec je lepší, že nemusím - mohu se šetřit na MX1. Ale i těch dvacet minut jízdy, které ve veteránech dvakrát absolvuju, ze mě nějaké síly vymáčknou,“ poznamenal.

Z pozice krále této třídy vytlačil šampiona předchozích sezon Martina Žeravu, jenž je o pět let starší.

„Promotér si z něho dělal legraci, že je nějaký špinavý,“ narážel jezdec Orionu na fakt, že na Žeravu létalo bláto od Bartošova zadního kola. „Prý si má zvykat,“ usmíval se motokrosař.