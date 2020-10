Bartoš nastoupil a veterány měl v kapse, říká šéf týmu Orion

„Ve veteránech mu letos v podstatě stačilo nastoupit a měl to v kapse. Ale nikdo nevěděl, jestli se Petr třeba ‚nevyválí‘ v MX1, kterou jezdil taky, a druhý Martin Žerava mu titul ještě nesebere. Bylo to pro něj zadostiučinění, měl radost,“ říká manažer Orionu Petr Kovář.

Ve veteránech Bartoš nastřádal i díky jasnému triumfu z Petrovic plný počet 350 bodů a nebylo co řešit. V královské třídě MX1 pak skončil 9. a v celkovém pořadí 10.

„V Petrovicích nebyl Jaromír Romančík, kterému původně ta 10. příčka náležela - dal přednost závodům v enduru. Petrovým cílem tedy bylo dostat se před něj a to se podařilo. Takže i s tímhle výsledkem panuje spokojenost,“ konstatuje šéf litomyšlské stáje Kovář.

Mladíček Petr Rathouský byl tentokrát v MX2 jediným zástupcem Orionu - týmového kolegu Jonáše Nedvěda totiž nadále trápí naštípnutý palec z předchozího podniku v Opatově u Svitav. Rathouský bral po stříbru z Opatova v Petrovicích bronz, byť v obou jízdách upadl, a v součtu mu to dalo na šesté místo v seriálu.

„První pád jsem neviděl, ale druhý ano. Byly náročné podmínky, v Petrovicích předtím celý týden pršelo. Udělal chybu ve sjezdu, najel do špatné koleje. Ale on umí na motorku rychle naskočit zpátky, takže to zvládl,“ chválí Kovář.

V příští sezoně by měl Rathouský, jemuž teď v Orionu chystají novou smlouvu, útočit na medaili.

„Jeho progres je jasný. Letošní vítěz Šimon Jošt i náš Jonáš Nedvěd (ten byl po loňském 3. místě vinou malého počtu závodů až 21.) přecházejí do vyšší třídy; Petr se tak zařadí k aspirantům na čelné příčky,“ podotýká manažer Kovář s tím, že stále teprve 17letý jezdec bude paralelně figurovat i v juniorském šampionátu MX2 do 21 let. „Tam čekám ‚řežbu‘, bude mít zdatnou konkurenci,“ dodává Kovář.

V Petrovicích závodili ještě dva členové týmu z Litomyšle. Barbora Laňková smolně přišla o druhé místo v seriálu při shodě bodů s Rakušankou Elenou Kapsamerovou, byť se s tím dalo počítat. A má bronz.

„Mrzelo ji to, celou sezonu byla druhá... Ale bere to sportovně, Kapsamerová i první Kristýna Vítková byly lepší. Důležité bylo, že se Báře nic nestalo, pro holky to bylo hodně těžké,“ říká Kovář.

Na top výsledek sezony, 11. místo, v Petrovicích dosáhl Aleš Suchánek - v šampionátu veteránů 24. Pomohlo mu k tomu úzké startovní pole.

„Využil toho a v pořadí poskočil, byl to velký bodový příděl,“ vyzdvihuje manažer.