Manažer motokrosařů z Orionu: Bartoš je naše ikona, profík

„Byli jsme tam skoro doma, krásné prostředí. Trať má nového majitele, který do areálu hodně zainvestoval a proběhlo dost změn. Přijel plný rošt ve všech čtyřech kubaturách a dorazilo dva tisíce lidí, pro které to určitě byla pecka,“ řekl o závodech manažer Orionu Petr Kovář. A kdyby tou dobou zrovna nehráli čeští hokejisté na mistrovství světa v Bratislavě o bronz s Ruskem, dorazilo by podle něj fanoušků daleko víc.

„Minimálně tisíc lidí kvůli tomu podle mě nepřišlo. Závody měly velikou reklamu, a kdyby nebyl hokej, možná, že by celková návštěva byla klidně i dvojnásobná,“ vypočítal Kovář.

Největší pozornost si pochopitelně zasloužila nejvyšší třída MX1, kterou ovládl Lotyš Mattis Karro. Orion v ní reprezentoval Petr Bartoš, který si zajel pro celkové sedmé místo.

„Moc mu nevyšla první rozjížďka, ale ve druhé ukázal, že si to stejně může rozdat s těmi nejlepšími. V průběžném pořadí je na pátém místě a na to, že mu je 39 a za dva měsíce bude věkem veterán, tak to hodně lidí nechápe,“ uznal Kovář.

Vzhledem k Bartošově věku a zkušenostem k němu manažer litomyšlských závodníků také tak přistupuje. „Když mu nesedne první rozjížďka, tak se nic neděje, netlačím na něho, aby se nezranil. Petr je naše ikona, má to v hlavě spočítané a moc dobře ví, co má dělat, protože ho motokros živí,“ usmíval se Kovář. Své zastoupení Orion našel také ve třídě MX2. Tam si pro osmé místo dojel Jonáš Nedvěd.

„Jonáš měl před závody virózu a během nich dokonce spadl, což mě mrzí. Má zaděláno na životní výsledek a příští rok chce jít o kubaturu výš,“ popsal Kovář.

V průběžném pořadí je pak Nedvěd na čtvrté pozici se sedmibodovou ztrátou na třetí místo.

„Sedm bodů nic neznamená, ale měl jsem s ním poradu o tom, že má jedinečnou šanci skončit třetí. Musí si to hlídat. Úspěšně má za sebou všechny zkoušky na ČVUT a odjel se připravovat do Itálie, kde se na motokros vrhá v plné palbě, tak uvidíme,“ líčil Kovář Nedvědovu situaci. Navzdory jeho pádu a Bartošově sedmé pozici však Orion v Dalečíně okusil i „bednu“. Na ni se postavila mezi ženami druhá Bára Laňková.

„Ta jezdí dlouhodobě stupně vítězů. Minule v Pacově dostala trochu přes prsty od Mlýnkové, ale teď jí dala zabrat a dojela suverénně před ní,“ byl rád Kovář.

Za čtrnáct dní míří jezdci Orionu na závody na Slovensko a v neděli 23. června je čeká další díl českého seriálu v Opatově. Na obou štacích má Orion podle Kováře medailové ambice.