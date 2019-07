NASCAR se do Mostu hodí, hodnotí český závodník Doubek

V sobotu to na stupně vítězů nevypadalo, zato v neděli v obou závodech ano. Proč to nevyšlo?

V Elite 2 jsem byl celý závod třetí, ale pět kol před cílem se mi rozsypala převodovka. Auto jelo jen na jedničku, musel jsem skončit. Takže to bylo bez poháru, přitom doma jsem ho chtěl. Bohužel.

A potom v Elite 1? Nedobrzdil jste v závěru první zatáčku.

Moje chyba. Motor mi na rovince zrovna moc nejel, koukal jsem do zpětného zrcátka a čekal jsem, že mě soupeř předjede. Tak jsem chtěl potáhnout brzdy, ale potáhl jsem je až moc a musel jsem si to zkrátit zpomalovákem. Kdybych auto zatočil, udělal bych hodiny. Takže jsem se propadl na 6. místo, přitom kdyby mi manévr vyšel, byl bych čtvrtý a třetího bych ještě dostal. Přepálil gumy a šetřil je.

Hodí se NASCAR do Mostu?

Rozhodně! Promotér je tady spokojený. Až na to, že to je v termínu, kdy začínají prázdniny a lidi odjíždějí, asi i proto jich tolik nepřišlo. V sobotu bylo 12 tisíc platících diváků, v neděli míň, protože bylo mnohem větší vedro. Jinak je v Mostě všechno v pohodě. Perfektní traťoví komisaři, na dráze to funguje kompletně, odtahy, odvozy. V depu taky. I když tam je hodně lidí, všichni z tribun chodí dolů. V boxech máme furt plno. Občas zavřu garáž, abych měl chvilku klidu.

Jak se pilotům zamlouvala trať?

Líbí se jim. Jen jsme čekali, že se budeme víc předjíždět, že to bude jednodušší, ale nemáme tady žádné předjížděcí zóny. Jsou jen dvě místa, kde to jde, první a poslední zatáčka. Je dobře, že udělali nový asfalt. Od pátku jsme ho začali gumovat a auto na něm drží jak přibité.

Je NASCAR větší zábava než formule 1, které vyčítají nudu?

Určitě, furt do sebe šťoucháme, pořád do sebe jdeme. Což se fanouškům líbí. Ve formuli 1 si to závodníci nemůžou dovolit.

Taky jste byl očesaný?

I já dojel bez předního nárazníku. Trochu pak díky aerodynamice cítím, že je něco špatně, ale na jízdní vlastnosti to nemá vliv.

Jak čtyři náročné závody zvládlo vaše operované koleno?

Je v cajku, nic se neděje, noha nebolí. Byla to levačka, s kterou šlapu na spojku a brzdu. Je to obráceně než v osobním autě. Levou se musí dobrzďovat, abych už mohl mít pravačkou navalený plný plyn.

A co vedro, jak vás trápilo?

V neděli jsme v kabině naměřili přes 70 stupňů Celsia. Každou jízdu měním nehořlavé prádlo, je propocené durch. Celý den jen piju a piju.