Doubek je českým průkopníkem. Nascar si zkusil i v Americe

Zatímco na starém kontinentě představuje zmíněný závod v sérii Whelen Euro naprostou výjimku, v Americe jiné tratě než ovály nemají. A právě možnost zazávodit si v kolébce téhle motoristické disciplíny, kde jsou vrcholné podniky „nascarů“ velice populární, u Doubka veškerou případnou nechuť k oválům hravě přebila.

Nevadilo ani, že je okruh New Smyrna na Floridě, kde teď o víkendu soutěžil, klopený pod úhlem 23 stupňů. Ostatně - před pár týdny dostal 25letý automobilový pilot z Litomyšle i tohle trochu pod kůži, když v New Smyrně testoval.

V ostrých závodech série s názvem „Pro Late Model“ Doubek při dvou startech na 35 kol obsadil 13. a 12. příčku a v závěrečném třetím, v němž musel kol na okruhu o délce půl míle zvládnout rovnou stovku, byl nakonec desátý.

A to i přesto, že kvůli poruše plynového pedálu pohořel v kvalifikaci a do bitvy vyrážel až z úplně posledního místa.

„Pro mě tu bylo všechno nové, musel jsem si na to oproti evropskému stylu zvykat. Bylo to docela náročné,“ svěřil se Doubek po závodech. „Výsledky nebyly špatné, získal jsem nové zkušenosti, které bych chtěl v budoucnu zúročit,“ pokračoval jezdec, jenž na Floridě pro tým Mika Skinnera řídil modročerný speciál Chevrolet V8 o výkonu 450 koní.

V Evropě jej Doubek vymění za osvědčený Ford Mustang; v Nascar Whelen Euro by měl znovu zápolit v kategoriích Elite 1 i Elite 2. Začíná se 25. a 26. dubna ve španělské Valencii, v červnu pak následují slavný okruh v Brands Hatch v Anglii a pro tuzemské fanoušky nejsnáze dostupný autodrom v Mostě.

Martin Doubek sbíral zkušenosti na amerických okruzích.

Po nich už v kalendáři šampionátu nalezneme červencové Venray, kde by Doubek tentokrát i díky startu na Floridě neměl chybět. Ba co víc: poté, co si v USA oválové „nascary“ patřičně osahal, hodlá v Nizozemí vyhrát!

„S týmem plánujeme nejlepší možný výsledek,“ sdělil pilot, kterému už nikdo nevezme dvojité české prvenství ve vozech Nascar.