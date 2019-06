Doubek o speciálu NASCAR: Připadám si jako v traktoru, ale jsem uchvácen

„Uchvátil mě,“ rozplývá se první a jediný Čech v evropské odnoži legendární severoamerické série, která má o víkendu premiéru v Mostě.

Při nehodě v italské Franciacortě jste se zranil. Už jste fit?

Musel jsem na operaci kolena, noha se úspěšně hojí. Při tréninku v Mostě jsem používal speciální ortézu. Nebylo to ještě úplně ono, do závodu to ale podle mě bude v pořádku. Pojedu na plný výkon, těším se na českou atmosféru, konečně na mých závodech budou ve velkém vlát české vlajky. Počítám, že z mojí Litomyšle dorazí fanoušci nejmíň autobusem. Jsem na domácí trati, z toho jsem nadšený a cítím to jako určitou výhodu. Doufám v co nejlepší výsledek.

Co se v Itálii stalo?

Mela po startu, jedno auto na střeše, já štrejchnul předním nárazníkem a kus plastu sebral hadičku od brzdové kapaliny. Takže jsem se proletěl po smyku do kačírku a ochranný rám mi vyhodil koleno. Závodil jsem s tím a odnesly to vazy.

Jak jste se vůbec do seriálu dostal?

Patnáct let jsem jezdil motokáry, a když jsem vyrostl, přemýšlel jsem, do čeho půjdu dál. Jelikož jsem vyrostl hodně, formule byla jasně ne. Uvažovali jsme o autech. A americký NASCAR mě uchvátil, zná ho snad každý fanoušek motosportu. Když přišla nabídka do evropské série, skočili jsme po tom.

Kolik vás to stojí?

Hodně. Máme sponzory, bez nich to v motosportu nejde. Závodění je jen koníček, jinak pracuju v rodinné firmě jako obchodní zástupce.

Je vůz stejný jako v Americe?

Americký je stavěný na ovály, my ho máme přizpůsobený na evropské tratě, které jsou normální. Máme jen jeden ovál v holandském Venray. A ten má navíc jen půl míle, takhle krátké ovály v USA nemají.

V zámoří byste závodit nechtěl?

Určitě ano, ale nejsem si jistý, jestli bych chtěl hned na ovály. Když americký NASCAR sleduju v televizi, je to neskutečný masakr. Na podzim to uvidím na vlastní oči, chystám se tam poprvé jako divák. Čtyřicet aut jede vedle sebe ve třech pruzích, máte malá zrcátka, ve kterých není nic vidět. A já spoléhám pouze na spottera, který stojí na věži, mám ho na sluchátkách a na základě jeho povelů můžu vybočit z pruhu a předjíždět. Spoléhám na úplně cizího člověka, co mě naviguje.

I na normální trati ho máte?

Taky, ale to pouze předává informace o závodě. Tady není pro piloty tak důležitý jako na oválu.

Věděl jste, že vůz nemá dveře?

Přiznám, překvapilo mě to. Závody jsem sledoval, ale nad tímhle detailem jsem opravdu nikdy nepřemýšlel.

Za jak dlouho jste se naučil do auta nasoukat okýnkem?

Trvalo to. Stálo mě to jednu helmu, mám ji úplně obouchanou. Nalézt tam není takový problém, horší je vylézt. Rozepnout pásy, zapnout hašení, sundat síťku. Venku už jsem za chvilku. Dokonce to trénujeme. Musíme se z auta dostat za 10 vteřin, před každým závodem nás zkoušejí techničtí komisaři.

Jaký byl váš první dojem z vozu?

Poprvé jsem do toho vlezl v Holandsku na ovále a byl jsem z toho vyklepanej. Ovál mi dal zabrat. Když jsem pak auto poznal a začal jsem jezdit na normálních tratích, přišel jsem tomu na chuť.

NASCAR je docela spartánský vůz, nemyslíte?

Připadám si jako v traktoru, pro mě je to taková velká motokára. Auto je vykuchané, nemá žádné podpůrné systémy; ABS, kontrolu trakce ani posilovač řízení. Všechno taháme rukama. I světla jsou jen namalovaná, vůz je úplně oholený, aby byl co nejlehčí. Limit bez jezdce a benzinu je 1 225 kilogramů. Všechna auta jsou stejná, motory Chevrolet, jen masky jiné.

Kdo je váš vzor?

Bobby Labonte, bývalý šampion amerického NASCAR. Jezdí s námi. Mluvil jsem s ním, je otevřený, takový komik, srandista. Je nascarová hvězda, takže by se čekalo, že bude uzavřený, nepřístupný. Ale je to naopak, každý pilot za ním může. Fajn chlap.

Závodí s vámi i Kanaďan Jacques Villeneuve, exmistr světa formule 1. Z něj jste taky paf?

I on je legenda a fajn týpek, chodí po depu a sranduje. Říkal, ať od něj v první sezoně moc nečekají, ale v Anglii už byl třetí, začíná se otrkávat. Pilotů z F1 znám víc. Když vidím její momentální obsazení, tak já se s těma klukama vídal už v motokárách. Charles Leclerc z Ferrari je můj bývalý týmový kolega, jezdil jsem s ním dva tři roky. V jedné stáji jsem byl i s Maxem Verstappenem, stejně tak s Daniilem Kvjatem.

V Americe je NASCAR druhý nejsledovanější sport po americkém fotbale. Jak to je v Evropě?

I tady je dost populární, například v Anglii na Brands Hatch přišlo jednou i 120 tisíc diváků, v Belgii 80 tisíc. Doufám, že v Mostě to fanoušky taky chytne a dorazí jich kolem sta tisíc jako na tahače.

Slyšíte fanoušky v kokpitu?

Vůbec. Auto strašně řve a máme sluchátka, to dost ucpává uši.

Proč letos jedete obě kategorie, tedy Elite 1 a Elite 2?

Mám díky tomu spoustu možností na závodech trénovat, víc se rozjezdím. Priorita je Elite 1, kde se závodí o vteřinu až dvě rychleji, dvojka je hlavně pro trénink. Jezdím už asi pátou sezonu, minulý rok jsem to dvakrát dotáhl na 4. místo, což byl do té doby můj největší úspěch. Takže jsem si řekl, že letos už musí být bedna. A byla hned v prvním závodě, dojel jsem třetí v Elite 2 ve Valencii. Pak už to šlo dolů.

V obou kategoriích jste šestadvacátý, protože jste tři závody kvůli zranění vynechal. Na co myslíte pro zbytek šampionátu?

Myslím, že pořád mám potenciál. Právě v Mostě bych chtěl domácím fanouškům a sponzorům dokázat, že patřím ke špičce. Ani v celkovém hodnocení není nic ztraceno. Dva závody se totiž škrtají, v mém případě zvolím ty v britském Brands Hatch, kterých jsem se nemohl zúčastnit. Při posledních dvou závodních víkendech sezony se navíc rozdávají dvojnásobné body. Když zajedu dobře, mám docela slušnou šanci prosadit se na přední příčky.