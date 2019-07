Přiblíží se k diváckým rekordům? Nová Paka láká na velkou konkurenci

Autokrosový svátek to byl v uplynulých 39 ročnících, v nichž se v Nové Pace jelo o body do mistrovství Evropy, vždycky. Letos ale pořadatelé předpokládají, že by mohli překonat diváckou návštěvnost z minulých let a přiblížit se rekordům, které se lámaly na konci 80. let minulého století.

„Tehdy v nejlepších letech jich chodilo na autokrosové mistrovství Evropy do Štikovské rokle 25 až 30 tisíc. Letos by jich mohlo přijít také hodně,“ říká dlouholetý ředitel závodu Ladislav Tejchman před letošním ročníkem, který je čtyřicátým v nepřerušené řadě, „tohle s výjimkou italské Marchialongy nikdo nemá.“ Ředitelův optimismus se ale nezakládá jen na tradici. Na misku vah ve prospěch výjimečné návštěvy za poslední léta přidává další dva klady: „Jednak se nám podařilo konečně se domluvit s Rallye Bohemia, která se jede týden po nás. A jednak můžeme fanoušky autokrosu pozvat na téměř rekordní účast závodníků.“ V tom má ředitel naprostou pravdu. Už před víkendovým závodem v německém Matschenbergu totiž novopačtí pořadatelé registrovali přes 130 přihlášených borců, kteří se rozprostřeli do všech čtyř kategorií. Početně prim mezi nimi hrají Buggy do 1600 ccm a Super Buggy. „Těch je skoro padesát a to je bomba,“ uvedl Tejchman. Navíc se k nim přidává i Junior Buggy. „Poprvé bude v závodě přes dvacet jezdců,“ těší se ředitel. Celkový počet startujících, který se však do víkendu ještě může změnit podle toho, s jakými šrámy z Německa někteří jezdci odcestovali, dává tušit, že v Nové Pace půjde stejně jako v minulých letech o výjimečný závod. „Závodit bude jasně nejvíc jezdců, vždyť například na dvou závodech v Pobaltí jich vždy na startu bylo méně než sedmdesát,“ připomněl ředitel. Konečně velkým lákadlem zvlášť pro fanoušky autokrosu z okolí jsou domácí jezdci: ve třídě Touring Autocross Václav Fejfar, jenž letos klopotně zkouší obhájit mistrovský titul, ve třídě Buggy 1600 choceňský Filip Hartman a ve třídě Junior Buggy jičínský Jakub Novotný.