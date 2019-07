Smůla Fejfara v Nové Pace: Pěkné závody, ale radši bych seděl v autě

Na jezdci z nedalekých Lužan bylo vidět velké zklamání, že se nemůže ukázat svým fanouškům. „Hodně mě to mrzí. Měl jsem tu spoustu sponzorů, kamarádů a fanoušků, ale takový je někdy náš sport,“ řekl Fejfar.

Co přesně se tentokrát stalo?

Odjeli jsme warm up, kde jsem se cítil naprosto skvěle, měl jsem v něm i velmi rychlý čas, ale poté jsme věděli, že něco není v pořádku, a doma jsme zjistili, že máme prasklý litinový blok. Je to k nevíře, že se skrytá závada objevila zrovna v Nové Pace. Už nějaký dobrý výsledek nutně potřebujeme.

Jaký to byl pocit, koukat se na závody z hlediště?

To se mi tady stalo opravdu poprvé, vždycky jsme závady nějak vyřešili a alespoň něco jsem odjel. Tentokrát jsem byl od začátku divák a mám plno poznatků k daným závodům, které se mi moc líbily, ale celou dobu jsem si přál být v autě.

Poté byla myšlenka, že byste do auta dali zapůjčený motor, proč tato možnost nevyšla?

Měli jsme takové nabídky, ale bohužel to není u takto výkonných motorů jednoduché. Musel by se předělat celý software, ale v rozjetém závodě je to nemožné naladit a mohli jsme si způsobit další a mnohem větší problém. Po konzultaci s naším motorářem jsme to nakonec uzavřeli. Navíc i s půjčeným motorem se samozřejmě může něco stát.

Co jste říkal celkově na závody ve Štikovské rokli?

Podnik se opravdu velice vydařil. Věřil jsem, že Ota Výborný může porazit Furazhkina, ale ten ukázal, že je ve skvělé formě.

Další závody už jsou za necelé dva týdny ve Francii.

Je to tak. Máme hodně málo času na přípravu, ale věřím, že vše zvládneme a konečně se nám bude dařit.