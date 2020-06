Hanikův superbikový plán. Byl by to pro mě vhodný šampionát, míní jezdec

Za běžných okolností by Karel Hanika na motocyklové Jarní ceně Brna zřejmě nestartoval a věnoval se vytrvalostnímu mistrovství světa. Kvůli pauze během koronavirové pandemie byl ale rád, že se o víkendu mohl na Masarykově okruhu opět posadit do sedla.

„Jeden kamarád mi půjčil motorku, druhý mi poskytl zázemí. Pneumatiky jsem měl běžně kupované. Rychlost jsem na tom ukázal vysokou.“ Karel Hanika vítěz Jarní ceny

Tříměsíční pauze navzdory Hanika prokázal, že byl největší hvězdou ve startovním poli. Oba závody kategorie nad 600 ccm vyhrál.

„Trénink jsem během pauzy trochu omezil a až dva týdny zpátky jsem se začal zase připravovat,“ přiznal 24letý jezdec. „Rád jsem se po třech měsících zase svezl. Jsem spokojený, že jsem neztratil rychlost, a to jak na suchu, tak na vodě,“ připomněl proměnlivé víkendové počasí nad okruhem.

Do Jarní ceny Brna nastoupil Hanika na motocyklu značky Yamaha a v barvách týmu Yart, za který závodí ve světovém šampionátu endurance. Barva a polep jeho kapotáže však tentokrát klamaly. K tovární motorce měla ta, na které Hanika závodil, hodně daleko.

„Byla to Yamaha R1, což je model, který jezdím, ale z roku 2016. Její díly jsou odlišné a jak výkonem, tak podvozkem je taky jinde. Tohle byl připravený stock, tedy motorka pro agenturní ježdění a pronájmy. Patří kamarádovi Martinu Chudomelovi, který mi ji půjčil. Na tuhle úroveň (Jarní cena Brna) to bylo v pořádku, dál už by to bylo o hubu, ale na trénink dostačující a dobré,“ vylíčil jezdec s dvěma kompletními sezonami v mistrovství světa třídy Moto3 na kontě.

Půjčení motorky pro občasné ježdění nebylo jedinou improvizací, do níž se v Brně pustil. I pneumatiky byly „obyčejné“ a zázemí mu ve svém týmu poskytl závodník Dominik Jůda. Díky tomu mohl Hanika startovat. I tak s přehledem vyhrál a jeho nejlepším výkonem na kolo byl čas 2:03,681 minuty.

„Odpovídá to prvním místům v evropských závodech stocků. Superbiky jezdí v Brně kolo kolem dvou minut,“ dal vítěz svůj čas do kontextu. Časů si považuje, za daných podmínek se prý přiblížil maximu možného.

Barvy týmu Yart Yamaha mohl mít Hanika na motorce proto, že kamarád, který mu ji půjčil, právě tomuto týmu fandí. „To se hezky sešlo jako shoda okolností. Na oko to vypadalo skoro jako továrna,“ usmíval se.

S týmem, s nímž na konci roku vyhrál osmihodinovku v malajském Sepangu, je i během pauzy v kontaktu. Vyhlíží srpnový start na 24hodinovce v Le Mans, což je pro endurance závod číslo jedna. Příští měsíc by měly probíhat testy.

Karel Hanika na trati okruhu Laguna Seca, kde při svém debutu vybojoval pět bodů do mistrovství světa superbiků.

Hanika nezastírá, že přestože je pro něho vytrvalostní šampionát prestižní, rád by se přesunul do superbiků. „Je to moje snaha a cíl. Byl by to pro mě vhodný šampionát. Těžko ale říct, kudy ta cesta vede a jestli je reálná,“ krčí rameny brněnský pilot.

Uvědomuje si totiž, že v motoristickém sportu nezáleží jen na jeho jezdeckých kvalitách, ale i na financích. Na podzim každopádně plánuje rozjet další sezonu ve vytrvalostním mistrovství. Pak se uvidí.

„Endurance se jezdí i v zimě, kdy se nic jiného nejede, takže s tím určitě počítám. Dál je to s otazníkem. Do superbiků bych chtěl, ale osobně si myslím, že pokud se to podaří, tak to stejně příští rok ještě nebude,“ připouští Hanika.