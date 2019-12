Nezávodil, přesto zvítězil. Hanikovi vyhrál první místo kolega

Týmový závod, počítaný do seriálu vytrvalostního mistrovství světa, pro jeho rakouský tým YART vyhrál nezastavitelný Ital Niccolo Canepa. Na motorku nepustil nejen Haniku, ale ani třetího jezdce týmu Broca Parkese.

„Když nepočítám Red Bull Rookies Cup, což je juniorské mistrovství světa, tak tohle je můj první triumf ve světovém šampionátu. Radost je jiná, než kdybych se na něm podílel, pocity jsou smíšené, ale na to se historie neptá. Doufám, že je to první vítězství z mnoha,“ řekl Hanika po návratu do Brna.

Jeho start v Sepangu byl netradiční od začátku. Do osmihodinovky nastoupil původně jako jezdec netovárního týmu Maco Racing, jedoucí na Yamaze. Během víkendu se ale v továrním týmu Yamahy – rakouské sestavě YART – zranil pilot Marvin Fritz, a „laso“ s nabídkou nahradit ho dostal právě Hanika.

„Náš kontakt probíhal od jednoho z předchozích závodů, v němž jsem figuroval jako náhradník YART. V Sepangu jsem podával dobré výkony, nabídka od továrního týmu mne velmi motivovala a jsem vděčný šéfovi Maco Racingu panu Kuzmovi, že mě uvolnil,“ poděkoval zpětně brněnský borec.

V barvách YART už toho ale moc nestihl. Do závodu se šlo za zuřící tropické bouře, která motocyklům neumožňovala vyjet na trať, a prvních pět hodin závodu se tak odehrávalo zkoušením, zda už se dá odstartovat, padáním jezdců a opětovným navracením všech do boxů.

Závod samotný se smrskl na poslední tři hodiny, což se rozhodující měrou podepsalo na tom, že Hanika zůstal mimo dění.

„Strategií nejlepších týmů bylo nechat na motorce jejich nejrychlejší jezdce. Nebylo tomu tak jen u nás, ale i v dalších stájích. U nás se toho chopil Canepa a dařilo se mu tak, že už to dojel až do konce,“ konstatoval věcně Hanika.

Ačkoliv se z televizních záběrů mohlo zdát, že je svojí rolí „stojícího pilota“ rozladěn, nebylo prý tomu tak.

„Vytrvalostní závody jsou týmový sport, tak je potřeba to brát. Absolvoval jsem tréninky a warm up, pak do závodu zasáhlo počasí, za to nikdo nemůže. Na to, jak málo kol jsem objel, jsem byl rychlý jako moji kolegové, z toho jsem měl radost,“ bilancoval Hanika. Potěšilo ho už jen to, že dostal důvěru od továrního týmu a v jeho plánech fungoval pro Sepang jako týmová dvojka.

„Dvojka z osmihodinovky odjede stejně jako jednička tři hodiny, trojka pak už jen dvě hodiny. Já jsem tu důvěru dostal, to mi dodalo sebevědomí. Nakonec to proběhlo úplně jinak, ale to se nedá nic dělat,“ pokrčil rameny.

Rozhodnutí, že na motorce zůstane a pro prvenství si dojede vlastnoručně, držel během zkrácené osmihodinovky Canepa. Hanika byl připraven na střídání, Ital napřed souhlasil a informoval o tom týmového manažera, následně si ale svoje stanovisko rozmyslel a pokračoval. „Znělo to v tu chvíli i logicky. Znal podmínky na trati, podmínky byly více než těžké, jemu se dařilo. To je součást týmového sportu,“ smířil se Hanika.

Do dubna, kdy vytrvalostní mistrovství světa pokračuje 24hodinovkou v Le Mans, ho čeká jednání, zda v YART zůstane, či nikoliv. „Je to na dobré cestě,“ doufá Hanika.