Vylepšit bronz. Každý je pro mě soupeřem, ví autokrosař Novotný

Hned na úvod v sezoně, která měla svůj program ještě ovlivněn covidem, v celkovém pořadí získal bronzovou medaili. I díky prvenstvím ve dvou závodech mu však moc nechybělo k nejlepším dvěma místům. Tato příjemná zkušenost dává jezdci z Jičína optimismus, že i v nové sezoně, konečně znovu klasické, se v evropském šampionátu posune zase o krok výš.

„Ambice jsou určitě o něco vyšší, než byly v minulé sezoně. Ukázali jsme, že dokážeme konkurovat těm nejrychlejším. Také jsme něco málo vylepšili, tak snad se nám naše cíle alespoň zčásti vyplní,“ říká Novotný před víkendovým startem evropského šampionátu, který uvidí lotyšská Bauska.

Vstupujete do druhé sezony v kategorii Buggy 1600, jak těžké loni bylo si na silnější stroj zvyknout?

Neměl jsem s tím problém, koncepce buginy z dílen Alfa Racing je totožná jako u bývalé Junior Buggy, jen to tahá víc za ruce. Říká se, že na rychlejší povoz se zvyká lépe než obráceně, což se u mě i potvrdilo, jsem naprosto spokojený. Nečekali jsme takový výsledek a letos se pokusíme v evropském šampionátu o pár pozic zlepšit.

Před víkendovým vstupem do evropského šampionátu jste vyhrál dva úvodní podniky mistrovství republiky v Humpolci a v Matschenbergu. V zatím posledním závodě v Přerově jste sice nedokončil, ale zajel jste nejrychlejší čas. Povzbuzení?

Nad očekávání. Přišli jsme s novým, rychlejším motorem a hned se ukázalo, že to nejspíš bude fungovat skvěle. V Přerově jsme byli hodně rychlí, ale bohužel v třetí rozjížďce přeskočil rozvodový řetěz a pro nás tím závod skončil. Přišli jsme ale na příčinu, tak snad vše vyladíme a v mistrovství Evropy teď bude vše fungovat na sto procent.

Po třetím místě v loňském ročníku evropského šampionátu, ve kterém jste na druhého Lucemburčana Peterse ztratil jen sedm bodů, budete pravděpodobně patřit do okruhu favoritů na příčky nejvyšší. Kdo budou vaši největší konkurenti?

Pro mě je soupeřem úplně každý, kdo se mnou stojí na startovním roštu. Ale za největšího soupeře považuji právě Kevina Peterse a Němce Markuse Wibbelera (loni obsadil čtvrté místo).

Po dvou sezonách, kdy se kvůli covidu evropský šampionát neodjel kompletní, to vypadá, že by to konečně mohlo vyjít. Jak se těšíte?

Díky bohu covid náhle zmizel a my se můžeme věnovat všemu, co nás baví, bez omezení. Natěšenost už před prvním závodem domácího šampionátu byla obrovská, odpočítávali jsme den co den do závodu. Doufám, že nám to vydrží na každý naplánovaný závod.

V programu evropského šampionátu figuruje deset závodů. Chcete objet všechny a jak finančně náročné to je?

Závodů je dostatek, takže sezona bude opravdu nabitá, za což jsem rád. Finančně i časově je to velmi náročné, protože jedeme několik závodů v řadě za sebou. Bez mého táty, dědy a sponzorů by to určitě takhle nešlo. Děkuji jim za vše, co pro mě dělají.

Prošel autokros nějakými změnami během covidu?

Myslím si, že žádnými drastickými ne. Jen bezpečnostními změnami od FIA, s některými nesouhlasím, ale bohužel…

Čekají vás závody v Pobaltí, o víkendu se jede v Lotyšsku, další týden v Litvě. Jak se na takový trip těšíte?

Závody v Pobaltí jsou zajímavé, příroda je krásná a každoročně zůstáváme přes týden někde v kempu, takže máme zároveň i menší dovolenou.

Jsou závody v těchto zemích oproti ostatním podnikům něčím specifické?

Určitě jsou specifické. Například ve Vilkyčiai je drsný a pro nás bolestivý povrch. Je to drť asfaltu a dost to bolí, když tam mezi námi létají kameny. Oba dva okruhy jsou pouze rovinky, takže pro závodníky ne moc záživné.

Když se jelo naposledy v Bausce, hodně závodníků nedojelo kvůli problémům s motorem. Nebojíte se něčeho podobného i letos?

Je to tak, tlak v Pobaltí je vyšší než kdekoli jinde, takže motor trpí. Samozřejmě se bojím, ale do materiálu a techniky nikdo nevidí. Doufáme, že se všichni čeští jezdci problémům s technikou vyhnout.

Třetím závodem evropského šampionátu bude závod v německém Matschenbergu. Bude pro vás výhodou, že se na něm nedávno jel závod mistrovství republiky?

Tamní trať je zajímavá i nebezpečná. Bál jsem se skoku, ale nakonec to není tak zlý. V českém šampionátu jsme zároveň testovali předepsané pneumatiky pro mistrovství Evropy, tak snad jsme i na tento závod dobře připraveni.

Po Matschenbergu už následuje domácí závod v Nové Pace. Je to pro borce z východních Čech vrchol sezony?

Samozřejmě, Nová Paka je Mekka autokrosu, takže i pro mě osobně je to nejnáročnější závod v sezoně. Vždycky se tam sejde plno mých kamarádů, členů rodiny a dalších známých tváří, tlak je to právě v tomto závodě velký.

Čím je Nová Paka vedle atmosféry a domácího prostředí pro vás speciální?

Hlavně svým převýšení. Oba kopce, které se tam jezdí, jak nahoru, tak dolů. Jsou to části tratě dost na srdíčko, ale právě takhle se pozná pořádný závodník.