Salač: Budu se tlačit dopředu. V každém kole, v každé zatáčce

„Je to super výchozí pozice pro závod. Docela se to povedlo,“ komentoval svůj sobotní výkon 17letý Salač. Přiznal, že dosavadní průběh víkendu na Masarykově okruhu hraje do karet jeho předpokladům. „Jak jsem řekl, chtěl bych dojet v první desítce, což není nereálné, a nejlépe do pětky, což taky není nereálné,“ řekl.

Loni jste v brněnské Grand Prix startoval na divokou kartu, letos jste stálým účastníkem a máte za sebou polovinu sezony. Poznáte na sobě rozdíl?

Jezdím tady s jiným pocitem, lepším. Takže rozdíl poznám. Loni jsem nevěděl, do čeho jdu, teď už zkušenosti mám, vím, jak co probíhá, a taky mám v hlavě, že s nejlepšími můžu bojovat. Už ty jezdce znám. Hodně mě to posunulo. Oproti loňsku jsem o hodně rychlejší.

Dodala vám optimismus povedená kvalifikace?

Ráno jsem nečekal, že bude trať mokrá, netlačil jsem tolik na pilu a nestihli jsme motorku nastavit na rychlý čas. Před kvalifikací už jsem tušil, že podmínky budou jiné, a taky že byly. Na trati stálo mnohem víc vody, podmínky byly těžší. Nakonec se povedlo zajet 14. místo, čas nebyl úplně špatný. Vytvořil jsem si šanci bojovat o přední příčky, což je výborné.

Jste jezdec spíš na mokro nebo na sucho?

Raději budu za sucho. Přijde víc fanoušků, závody pro ně budou hezčí. I pro mě. Na suchu se cítím líp, jezdím na něm lepší časy. I tady jsem na suchu ujel víc kol, máme na to dobře nastavenou motorku. Budu rád, když se vrátí hezké počasí.

To byste ale zase museli sobotní nastavení motorky vracet k tomu pátečnímu.

Počítám s tím, že ho budeme používat. Definitivně ještě uvidíme ráno ve warm upu, jestli bude potřeba dělat nějaké změny, ale v pátek byla motorka nastavená dobře. Ono se to ale těžko odhaduje. Podmínky se mění každou minutou, uvidíme, kolik bude stupňů, jak se to bude vyvíjet.

Co s vámi dělá domácí prostředí?

Neustále je kolem nás hodně fanoušků a zároveň máme hodně práce, takže to není jednoduché zvládat. Není legrace projet na skútru paddockem, protože mě hodně lidí zastavuje a chce se fotit nebo podpis. Nevím, jak to mají ostatní Češi, ale já si nastavuji upozornění a budíčky, abych nezapomněl dělat věci, které musím stihnout.

Takže pořádný frmol.

A taky dobře rozjetý víkend. Daří se dobře, zatím, je to podle mých očekávání.

Přemýšlíte už o závodu?

Předpokládám, že to bude podobné jako jinde. Pojede skupina vepředu, hodně to bude o využití vzduchového pytle, o přemýšlení. Já se ale budu tlačit dopředu. Každé kolo, každou zatáčku. V té skupině, kterou očekávám, se to může hodně přesýpat; jedno kolo můžu být první, o kolo později dvacátý. Nebudu nic nechávat na poslední kola, jak to dělají jiní jezdci.

Žádné vyčkávání?

Určitě ne.

Zkusil jste si na suchu i na mokru starty?

Na mokru mi moc nevyšel. Blbě jsem zařadil, podřadil jsem. V pátek jsem na suchu zkoušel start dvakrát a oba byly super.

Hraje při startu počasí zásadní roli?

Jak se to vezme. Možná že na mokru má motorka větší výkon, protože je chladněji, a víme, že horko nedělá motoru úplně nejlépe. Můžu díky bohu říct, se mi zatím v sezoně starty dařily, a budu se chtít hned v prvních dvou kolech tlačit dopředu.

Začíná na vás trochu dopadat tlak a vědomí, že to doma v Brně opravdu může vyjít?

Spíš mi to přidává sebevědomí do hlavy, že na to mám. Nepřipouštím si, že bych se měl dostávat pod tlak.