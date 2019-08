Dohra Brna: hádka i omluvy. Urovná se vztah mezi Kornfeilem a Salačem?

Padla ostrá slova a jiní bývalí závodníci teď - někdy i ostře - na sociálních sítích řeší, kdo má z těch dvou ve sporu pravdu a kdo by měl spíš mlčet.

O co jde? O incident z první zatáčky prvního kola nedělního závodu v Brně. Tam se v obvyklé tlačenici po kontaktu s Darrynem Binderem sesunul Salač k zemi.

A když klouzal ven z trati, musel se mu Kornfeil vyhnout, čímž vyjel z ideální stopy. Nebyl to z jeho strany žádný kaskadérský kousek, spíš normální reakce - nicméně je pravda, že ze zatáčky odjížděl jako poslední a ztratil zhruba dvě až tři vteřiny.

Ztrátu později Kornfeil smazal a dojel devátý. Po závodě pak novinářům popisoval: „Neviděl jsem to (střet Salače a Bindera), ale můj názor je, že když po kontaktu dva spadnou, mohou za to svým způsobem oba. Filip možná chtěl závod vyhrát v první zatáčce, což já vím, že nejde. Jestliže viděl, že se pod něho Darryn cpe, neměl s ním po 300 metrech bojovat, to je blbost. Měl ho nechat. Možná tohle bylo od Filipa zbytečné.“

A přidal, že nejhorší je, že kvůli tomu ztratil i on sám.

Salač nereagoval. Na domluvený sraz s novináři nedorazil. Byl naštvaný, ani dvě a půl hodiny po incidentu nechtěl mluvit, a tak se připravil o příležitost bezprostředně reagovat a nabídnout svůj pohled.

Když se však na internetu dočetl, co o něm Kornfeil řekl, podle deníku Blesk mu údajně zavolal a vulgárně ho oslovil. „Zaskočilo mě to. Příště si to nahraju, protože takhle se mnou nikdo mluvit nebude. Jestli mě míní takto titulovat a hrát válku, může,“ citoval Kornfeila Blesk.

Salač až o dva dny později přes svou mluvčí novinářům napsal, že by „rád vše uvedl na pravou míru“.

A ve středečním prohlášení, což je v profesionálním sportu hodně pozdní reakce, uvedl: „Předně se domnívám, že Jakub komentoval celou situaci dřív, než měl možnost si ji pozorně prohlédnout na záznamu. Po jeho zhlédnutí musí všichni uznat, že za pád jsem nemohl. Rozhodně jsem se nesnažil vyhrát závod v první zatáčce. Pád nastal poměrně daleko od Jakuba, podle záběrů ani nemusel uhýbat a zatáčku mohl projet normálně. Pokud jsem ho omezil, tak se omlouvám.“

Ve středu se omluvil ve svém vyjádření i Kornfeil.

„Nejsem někdo, kdo by měl patent na rozum a na správnou jízdu na motorce. Moje vyjádření nebyla žádná ostrá kritika, ale malé doporučení založené na chybách, které jsem v minulosti několikrát udělal. Osobně v tom moc nevidím kritiku, ale realistické zhodnocení situace. Pokud se však Filipa jakkoliv dotýká, tak se omlouvám a já slibuji hlavně sám sobě, že nebudu podobné situace v budoucnu hodnotit. Jsem sportovec - nikoli diskutér, co by dokázal formulovat neprůstřelné věty, které by nemohly být rozebírány.“

Je jasné, že oba piloti museli zveřejnit diplomatické věty, což si přeje tým i sponzoři. Je však otázka, jestli v solitérském a egoistickém sportu půjdou šrámy v jejich vztahu rychle zahladit.

Navíc se jejich spor stal věcí veřejnou. Michal Šembera, jezdec a spolukomentátor MotoGP, zkritizoval na svém facebookovém účtu Kornfeila, že věci z telefonátu pustil do médií. „Za mě je to absolutně neprofesionální gesto a dokazuje to nevyspělost.“

A zastal se Salače, že za incident, který vše spustil, nemohl.

Trénink na Velkou cenu České republiky, závod mistrovství světa silničních motocyklů. Jezdec kategorie Moto3 Filip Salač z České republiky.

Ještě ostřeji se do 26letého Kornfeila pustil Lukáš Pešek, který vyhrál dva závody v MS a dotáhl to až do MotoGP. Ten na Instagramu napsal: „Je to jezdec s nejvíce zkušenostmi v celém poli, ale celoživotně ukřivděn. Na rovinu říkám, že za deset let v jedné kategorii bych naučil i medvěda od Berouska celkem slušné časy na kolo. Doporučuji méně mluvit a více přidat plyn.“

17letého Salače naopak chválil. „Je to mladý jezdec, který má tah na bránu, dostatečnou rychlost a je otázka času, kdy půjde dopředu. Upřímně si myslím, že to bude můj nástupce, který jednou může každý závod bojovat o vítězství.“

Teď jsou oba „rivalové“ v Rakousku, kde je čeká další závod. „Mám extra motivaci, aby se psalo, jak Jakub Kornfeil vybojoval pódium, a ne že kritizoval týmového kolegu.“

Podaří se mu to?