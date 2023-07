Salač se loučí s Gresini Racing, po sezoně v Moto2 změní tým

Chtěl bych moc poděkovat týmu gresini za všechny výsledky a zážitky který jsme doposud zažili, ale na konci roku 2023 budu tým opouštět. Hodně jsme s mým manažerem J.Šťovíčkem přemýšleli a usoudili, že je čas na změnu.

Vloni sem byl nováček a byla to sezóna nahoru dolů, ale zároveň se nám povedlo postavit se na bednu hned první rok a zajet spoustu dobrých výsledků. Letos jsem udělal velký krok dopředu, podařilo se mi vyjet první pole position, další bednu a bojovat každý závod o nejvyšší příčky. Do konce roku mám stejné cíle, dojíždět do top 10 a sbírat co nejvíce bodů a zkušeností. Díky Všem partnerům, kteří mi v mé cestě pomáhají❤️

//

I would like to thank to @gresiniracing for all the results and experiences we have had so far, but I will be leaving the team at the end of 2023. My manager J. Šťovíček and I thought a lot and decided that it’s time for a change.

Last year I was a rookie here and it was an up and down season, but at the same time we managed to stand on the podium in the first year and get a lot of good results. This year I took a big step forward, I managed to get the first pole position, another podium and I’m able to fight for the top positions every race. Till the end of the season, I have the same goals to reach the top 10 and collect as many points and experience as possible. Thanks to all partners who help me in my journey.❤️