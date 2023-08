Rally je můj život. Paddon o cestě z Nového Zélandu do mistrovství světa

K oslavám stačí Paddonovi šesté místo v cíli. V sedmdesátileté historii šampionátu by se stal jeho prvním neevropským vítězem.

„Je to pro mě velká motivace,“ přitakal Paddon, který vyrazí na trať se startovním číslem 1 v Hyundai i20 N Rally 2 stáje BRC Racing Team se spolujezdcem Johnem Kennardem.

Rozhovor začnu poněkud netypicky. Vrcholí mistrovství světa ve fotbale žen, které spolupořádala vaše země. Sledoval jste ho?

Ano, když jsem byl doma. Ale hodně cestuji po celém světě, takže jsem na to neměl moc prostoru. Proč se ptáte?

Protože trenérka Nového Zélandu Jitka Klimková dlouho působila v Otrokovicích, kde se nachází servisní zóna.

To jsem nevěděl. Svět je malý. (úsměv)

Máte rád i jiné sporty?

Spoustu. Golf, kriket, ale hlavně motorsport.

Váš otec taky jezdil rally. Mohl jste si s vaší rodinnou historií vybrat jiný sport?

Ne. (úsměv) Od mého dětství nebylo ve hře nic jiného než rally. Je to můj život.

Hayden Paddon (vlevo) po Rally New Zealand 2022

První soutěž jste absolvoval už v patnácti. Je to na Zélandu běžné?

Od šesti můžeš jezdit go-karts, mnoho mladých to jezdí. Závodní licenci můžeš získat ve dvanácti, takže je běžné začínat tak brzy.

I díky tomu jste se ve výběru deníku New Zealand Herald dostal mezi desítku nejlepších novozélandských motoristických závodníků všech dob. V seznamu vedle vás figurují piloti F1 Bruce McLaren, Denny Hulme, Chris Amon, šampion IndyCar Scott Dixon či plochodrážní legenda Ivan Mauger. Co to pro vás znamená?

Abych se přiznal, víc se zajímám o budoucnost, o to, co ještě můžu dosáhnout. Na statistiky moc nejsem. Teď se soustředím na mistrovství Evropy, titul je naším velký cílem.

Ale být v takové společnosti je skvělé, ne?

Samozřejmě, je to pěkné. Vždycky záleží na výsledcích.

Spousta lidí v Evropě dnes už ani neví, že Bruce McLaren, jehož jméno nese legendární stáj F1, byl z Nového Zélandu. U vás to ví všichni, že?

Samozřejmě. Je to věc, kterou většina Kiwiů sleduje a fandí. Už je to dávná historie, na druhou stranu je hezké vidět tato auta na silnici. A nesmíme zapomenout ještě na jednu spojitost s Novým Zélandem. Emma Gilmourová závodí s McLarenem v seriálu Extreme E (šampionát pro elektrické off roady).

Vás to na okruhy nikdy netáhlo?

Ne, vždy jsem chtěl jezdit rally.

Co na ní máte nejraději?

Je to výzva. Neustále se mění podmínky, počasí, trať, musíš si rozumět se spolujezdcem, mít dobrý rozpis.

Jak je vůbec těžké pro jezdce z Nového Zélandu prosadit se v mezinárodním motorsportu?

Velmi. Už jen proto, že musíš hodně cestovat. Samozřejmě i finančně, protože motorsport je drahý sport. Nový Zéland je malá země, sehnat peníze je opravdu velká výzva. Ale i přesto je tam hodně výborných jezdců a hodně různých disciplín. To, že pocházíš ze Zélandu, tě naučí tvrdě pracovat a bojovat, protože je těžké se prosadit. A samozřejmě jako v každém sportu potřebuješ výsledky. Když je máš, zasloužíš si další příležitosti.

Musel jste ve svém životě obětovat hodně, abyste se dostal na světovou úroveň?

Všechno. Rally je opravdu můj život, není to jenom sport, nebo hobby. Když vyrůstáš, socializuje tě to, učíš se pracovat, získávat peníze, makat na autě, opravit ho, dělat na něm třeba dvě tři hodiny každé ráno. Ale zrovna tak je to zábava. Obětuješ se, ale pro to, abys dosáhl na svůj sen. Pro něco, co máš rád.

K tomu bylo nutné přestěhovat se do Evropy, že?

Bylo to hodně těžké, protože rodina, přátelé, kteří tě podporují, jsou daleko od tebe. Když věci jdou, není to špatné, ale když se nedaří, cítíš se mizerně. Přesto musíš najít způsob, jak to zvládnout.

Jak často se dostanete domů?

Nyní žijeme opět na Novém Zélandu. Když jsem jezdil ve WRC, žili jsme v Evropě. Teď žijeme doma, jezdíme na každou rally.

I teď, když se předchozí závod v Římě uskutečnil jen před třemi týdny?

Ano. Byl jsem doma osm dnů, vrátil jsem se do Evropy v pondělí. Je to hodně cestování. Dnes (ve středu) jsem unavený, navíc teď v osm večer v době rozhovoru je čas spánku, ale když začne rally, bude všechno v pořádku.

Několik sezon v mistrovství světa jste strávil v továrním týmu Hyundai. Jak na tuto éru vzpomínáte?

Mám hodně dobrých vzpomínek, největší samozřejmě směřují k Argentině 2016. Vybojovali jsme řadu dalších stupňů vítězů, zažili hodně dobrých chvil. Bohužel to skončilo, jak jsem nechtěl (poté, co Hyundai pro sezonu 2019 angažoval Sebastiana Loeba, na Paddona nezbylo místo). Mistrovství Evropy mě ale teď baví víc než mistrovství světa. Užívám si všechno. Tým, auto, soutěže. Je to dobrý seriál.

Ve WRC 2016, v době, kdy seriálu vládl tým Volkswagen, jste skončil čtvrtý absolutně. Co to pro vás znamená?

Výsledky vždycky můžou být lepší. Ale je fakt, že tehdy tam bylo víc jezdců i týmů. Jen cítím, že jsme ve WRC mohli dosáhnout víc, že jsme nedokončili svou práci. Udělali jsme, co jsem mohli. Dali jsme tomu sto procent, někdy to fungovalo, někdy ne.

Chcete se do mistrovství světa ještě vrátit?

Naplno ne. Možná na jeden nebo dva závody. Baví mě to, co dělám teď. Užívám si život, což je taky důležité. Jsem na správném místě.

Co se vám na mistrovství Evropy nejvíc líbí?

Pravděpodobně konkurence. Je tady tolik rychlých jezdců, klidně i třicet. Miluji to.

Hayden Paddon havaroval při portugalské rallye 2016.

Co pro vás znamená možnost vyhrát evropský titul?

Všechno. Vyhrát jakýkoli titul je úžasné. Jsme ale ve zvláštní pozici. Každý čeká, že to bude snadné, protože stačí dojet do cíle a získat nějaké body. Nepotřebujeme vyhrát. Na druhou stranu budeme pod tlakem ty body získat a neudělat chybu.

V předchozích šesti dílech mistrovství Evropy jste pokaždé dojel na stupních vítězů. Jak jste to dokázal?

Nevím. (úsměv) Rád bych v tom pokračoval. Jistě, mohli jsme vyhrát víckrát, ale možná se vrátíme příští rok a zkusíme to.

Co víte o Barum rally?

Bylo mi řečeno, že tato rally je opravdu velká výzva. Viděl jsem nějaké záběry z minulých let s deštěm a podobně. Doufám, že s počasím to bude snazší. Vůbec mi nebude vadit, pokud bude vedro. Očekávám těžkou rally, ale jsem rád, že jsem tady. Je to velmi hezké místo.

Vaše mezinárodní kariéra je výrazně spojena se značkou Hyundai a nyní pojedete v zemi Škody. Co by pro vás znamenalo uspět v její domovině?

Ale v Česku je taky továrna Hyundai, ne? Nezáleží na tom, kde titul získáme. To nejdůležitější je, získat ho. Bude tady hodně diváků, kteří v sobě mají vášeň pro rally. Kdyby se nám povedlo uspět v takovém prostředí, bylo by to úžasné.