Šance pro novou organizaci a MMA. Sponzor na Slovensku mění, v koho věří

Soutěž PML střídá organizaci Fabriq v mnoha ohledech. I ona bude spolupracovat s lídrem trhu Oktagonem, který bude půjčovat své zápasníky, pro něž zrovna nenajde prostor na vlastním turnaji.

„Je to postavené na našich férových a korektních vztazích,“ říká zakladatel a zápasník Tomáš Tadlánek.

Klíčovou změnou je nicméně sponzor. Fortuna ukončila spolupráci s Fabriqem po pouhých třech turnajích a příliš se není čemu divit. O dvou akcích se sice mluvilo výrazně, jenže ne lichotivě.

Jeden turnaj pokazil výkon Čecha Václava Mikuláška, který v průběhu duelu odmítl pokračovat, protože ho soupeř otrávil a jeho to přestalo bavit. Další turnaj se dostal do hledáčku policie kvůli podezřelým sázkám na hlavní zápas mezi Slovákem Gáborem Borárosem a jeho soupeřem Kirillem Medvedovským.

Borároš je kvůli duelu, který za podivných okolností a po zvláštně opatrném prvním kole vyhrál zkraje druhého kola, odstaven mimo aktivní kariéru na jakémkoli turnaji, který sponzoruje buď Fortuna, nebo Tipsport. Případ navíc stále řeší slovenská policie sbíráním důkazů.

Generální ředitel slovenské pobočky Fortuny Ľudovít Vyskoč na dotaz iDNES.cz ale neřekl, že to je hlavní důvod konce spolupráce:

„My si se zástupci Fabriqu korektně sedli, diskutovali jsme a řešili opatření, aby se takové věci nestávaly. Spíš jde o to, že vidíme v PML velký potenciál. Nechceme řešit minulost, chceme jít naplno do něčeho, co dává smysl. Neumíme si představit být takhle rozkročení.“

PML nabídne během turnajů zápasy v postoji pod pravidly muaythai a pod pravidly smíšených bojových umění a začne v únoru v Třinci. Představit by se během roku 2024 měli i MMA zápasníci z Oktagonu Ondřej Petrášek, Melvin Mané, Vojto Barborík nebo Jan Gottvald vracející se ze sportovního důchodu. Ukáže se i Monika Chochlíková.

Organizátoři v průběhu turnaje plánují dvakrát přestavět ring na klec a zpět. Stihnout by se to prý mělo do patnácti minut. „Přináší to velké stresy, ale mám s tím osobní zkušenost a dá se to zvládnout. Bude to zajímavé,“ věří Tadlánek.

Naději pak živí plán nabídnout grapplingový duel slovenským reprezentantům v UFC Lajoši Kleinovi a Martinu Budayovi na domácí půdě. Bojovníci z UFC mají podle smlouvy zakázány jakékoliv postojové disciplíny mimo UFC, ale grappling mívají povolený, když jde hlavně o technickou záležitost na zemi.