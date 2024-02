Poslední Oktagon v Ostravě? Novotný přiznal: Vztah se asi vyčerpal

„Dost lidí se mě ptá, proč není vyprodáno. Hodně nad tím přemýšlím. Asi se to vyčerpalo. Jsme v Ostravě asi příliš často, takže je potřeba říct, že to je na dlouhou dobu poslední turnaj v Ostravě,“ řekl v podcastu MMA Letem světem Ondřej Novotný, promotér a spolumajitel Oktagonu.

Je zřejmé, že dvanáct tisíc fanoušků, tedy plná kapacita Ostravar Arény pro MMA, do haly nedorazí. Nyní je prodáno přes osm tisíc vstupenek. „Problém je, že v Česku a na Slovensku nejsou haly ani termíny. Ale v Ostravě už je teď víc prodaných lístků, než kolik je jinde míst, takže to furt má smysl. A ceny lístků jsou dostupné,“ míní Novotný.

Nejlevnější vstupenky na sobotní Oktagon vyjdou na 590 Kč. Kdo chce sedět na ploše u klece, zaplatí od 1090 Kč.

Další mrzutostí pro Oktagon je přibývající konkurence. „Když viděli, že nám to v Ostravě funguje, narvalo se sem KSW a Clash of the Stars. Navíc jsou tam koncerty. Lidi na ně celkově hodně chodí. Dnes každý koncertuje v O 2 areně, konkurence na trhu zábavy je obrovská a lidi mají omezený počet peněz, který chtějí dát za lístky. Tak to zkrátka je,“ dodal Novotný.

Patrik Kincl po výhře nad Karlosem Vémolou

I proto hledá nové štace v Německu či Anglii. Nejbližší akce? Stuttgart, Birmingham, Frankfurt... A 8. června premiéra na fotbalovém stadionu v Edenu.

Nabízí se: Neztratil už Oktagon pro ostravské publikum punc vzácnosti? Vždyť jen loni tam černožlutá organizace pořádala turnaje v březnu, kdy v hlavním zápase zazářil domácí David Kozma, a v prosinci. Pamatujete? Tehdy Slovák Ronald Paradeiser přemohl svého krajana Ivana Buchingera a stal se králem lehké váhy. A aby toho nebylo málo, jen o necelé tři měsíce později obsadí MMA zápasníci největší ostravskou halu opět.

Největším lákadlem je titulový souboj o krále střední váhy. Patrik Kincl (27-10) se vrací do klece po deseti měsících, kdy mu plány narušila zlomená očnice, a bude hájit pás proti Polákovi Piotru Wawrzyniakovi (11-5), prozatimnímu šampionovi divize. Jistě si vybavíte, kterak tenhle pořízek na konci roku v O 2 areně ukončil Vlasta Čepa.

Z českých bijců bude ve hře hned v úvodu Radek Roušal (2-0). První souboje v rámci pyramidového turnaje Tipsport Gamechanger lehké váhy (do 70 kg) má před sebou Matouš Kohout (9-6), Vladimír Lengál (6-2) a slovenský oblíbenec Ronald Paradeiser (18-8), jenž je proti Turkovi Korkmazovi jasným favoritem.