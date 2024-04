Oktagon poprvé v Birminghamu. Brutální zkouška, nejtěžší soupeř kariéry, říká Škvor

„Po dlouhé době budu zápasit mimo republiku. A můj soupeř Will Fleury? Bývalý zápasník Bellatoru a PFL. Myslím, že je to nejlepší třiadevadesátka, kterou Oktagon podepsal. Bude to pro mě brutální zkouška a velká výzva,“ řekl Daniel „Deedee“ Škvor (7-3) v novém dílu série Na Dohled před Oktagonem 56. „Nejtěžší soupeř kariéry, kterého v Oktagonu všichni odmítli, jen já ho vzal.“

V Birminghamu, v tamní Resorts World Areně, se utká s Irem Fleurym (11-3), zdánlivě podobným pořízkem. Oběma je pětatřicet, oba mají přes metr devadesát a kupu zkušeností. „Až to podepíšu, jste všichni v haj*lu!“ vzkázal nováček Oktagonu, jeden z postrachů polotěžké váhy do 93 kilogramů. „DeeDee, bude mi ctí vzít ti body ve světovém žebříčku.“

Ovšem Škvor, elitní český postojář, se nemá proč obávat. Posuďte sami: pět ukončení v 1. kole, skalp Pavola Langera a jeho poslední představení? Loni v prosinci na Oktagonu 51 v Praze přemohl Martina Zawadu.

„Dobrý striker, ale na mě nemá. Vím, kdo jsem, čeho jsem schopen a co se stane, když se nechám vyprovokovat. Jsem největší zvíře v branži,“ tvrdí Fleury, jenž začínal s MMA ve dvaceti. „Líbí se mi, že jsem v kleci sám, že mám zodpovědnost sám za sebe, což je vlastně příjemné. Když se zápas nepovede, vinit můžete jen sám sebe, naopak chválu sklízíte opět jen vy,“ míní Fleury.

Birmingham je další nová štace Oktagonu. V Německu už žlutočerná organizace uspořádala osm turnajů, vyprodává areny a 12. října uskuteční pompézní turnaj na fotbalovém stadionu ve Frankfurtu.

Velká Británie? První turnaj skončil loni v listopadu v Manchesteru rozpačitě. AO Arena, pátá největší hala Evropy s kapacitou 21 tisíc, byla zaplněna ze čtvrtiny. Až příliš velké sousto? Lednový turnaj v Newcastlu už přinesl více MMA fandů i lepší atmosféru. „Cítíme, že je to komplikovaný trh, naučili jsme se spoustu lekcí. Kdykoliv se stěhujeme do jiné země, obětujeme tomu peníze, téměř nás to položí. Ale my si z toho neděláme hlavu, protože to milujeme,“ ujišťuje spolumajitel organizace Pavol Neruda.

Co nabídne Birmingham? Lákadlem je návrat hubatého Ira Shema Rocka, svérázného „mistra Jedi“ Wanlisse a hlavně titulový souboj muší váhy, v němž Angličan Sam Creasey vyzve Velšana Aarona Abyho, jenž bojoval s rakovinou i cystickou fibrózou. Zkrášlí svůj příběh o další výhru v kleci?