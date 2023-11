Polotěžká váha je vykradená. Procházka by měl zápasit častěji, říká Novotný

Jak jste zápas prožíval?

Nemám v tom fanouškovské emoce. Nejsem za to rád, ale jak to žiju, mám to postavené jinak. Jednoznačně to byl největší zápas historie pro česko-slovenského bojovníka. Hlavní zápas v MSG nikdo neměl a nikdo mít za našich životů ani nebude. Jestli někdo, tak znovu jen Jirka. Zůstalo to těsně před cílovou páskou, ale vlastně i na ní. Pořád to pro nás bude ten Jirka z pohádky. Co dokázal, je neuvěřitelné. I to, jak to hraje dál. Některé prohry jsou malá vítězství a tohle je jedno z nich.

Jaké máte ze zápasu s Brazilcem Alexem Pereirou dojmy?

Viděli jsme, co bylo rozhodující. Pereirovy calf kicky (kopy do lýtek, pozn. red.) a že ho Jirka nedokázal dostat ve druhém kole pod sebe, i když se o to pokusil.