ONLINE: Šampion znovu povstane. Bitva Procházky s Pereirou se blíží

New York (Od našeho zpravodaje) - Týden plný mediálních povinností, vyřčených vět a drsných pohledů je pasé. Už zbývá jen to, kvůli čemu si fanoušci organizace UFC po světě koupili drahé lístky do slavné Madison Square Garden. V neděli přibližně v 6 ráno SEČ se proti sobě v kleci postaví český MMA zápasník Jiří Procházka a Brazilec Alex Pereira. Zápas můžete sledovat prostřednictvím podrobné online reportáži.