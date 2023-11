Nechte nás tam zemřít, hájí hvězdy UFC Procházku. Jsi výjimečný, slyšel Čech

Mezi prvními přiběhla na sociální síti X reakce českého hokejisty Davida Pastrňáka. „To byl vtip,“ myslí si o Goddardovu zásahu.

Podobně rozhořčených vět přišlo i od více MMA zápasníků působících v UFC.

„Úplná blbost. U Goddarda se tohle opakuje. Vždyť jsme zápasníci, tak nás nechte bojovat!“ rozčílil se elitní gruzínský bojovník bantamové váhy do 61 kilogramů Merab Dvališvili.

Přidal se i jeho americký kolega z divize a bývalý šampion Dominick Cruz: „To bylo vážně příliš brzy.“

davidpastrnak @pastrnak96 @barstoolsports What a joke , way to early stoppage #UFC295 oblíbit odpovědět

„Ty bláho, Pereira se trefil moc dobře, ale tohle bylo špatné rozhodnutí,“ napsal bývalý šampion těžké váhy a dnes už Američan s ukončenou kariérou Luke Barnett.

„Proč nás v zápasech takového významu nenecháte zemřít. To zastavení mě namíchlo,“ vyznal se Lando Vannata, americký bojovník pérové váhy do 66 kilogramů.

„Jsem rád, že Alex vyhrál, ale rozhodně to bylo brzy,“ přisadil si americký mluvka z lehké váhy do 70 kilogramů Terrance McKinney.

Američan z veltru (77 kg) Alan Jouban navrhuje, že by se v titulových zápasech měla situace nechat doběhnout tak, aby nebylo pochyb o ukončení.

Jeho divizní kolega z Dánska Nicolas Dalby si ale myslí, že to rozuzlení by trvalo maximálně další dvě vteřiny. „Goddard se rozhodl správně, Jiří se zhroutil.“

„Chtěl jsem vidět, co se bude dít na zemi, myslím, že to ukončil předčasně, ale i tak gratulace Pereirovi,“ smekl bývalý dvojnásobný šampion UFC a olympijský vítěz v zápasení za USA Henry Cejudo.

A nakonec Američan Max Holloway, uznávaná pérová váha, ocenil, jak se Procházka k prohře postavil, když řekl, že to pravděpodobně rozhodčí ukončil správně, protože byl mimo: „Jiří je výjimečný chlapík. Většina by neřekla to, co on. Respekt, válečníku.“