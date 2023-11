Pekelný pohled, napětí a čeští fanoušci v NY. Procházka ale větší podporu neměl

Jeden z nás bude litovat, že do klece vstoupil.

Jednoho z nás to bude šíleně bolet. Vlastně nejspíš oba, ale vítěze přemůže euforie.

Jednoho v Madison Square Garden zahalí oblak slávy.

Vyberte si, možností zbývá nezměrně mnoho, když zapřemýšlíte, co se zračilo v obličejích dvou nebezpečných a hrozivě vypadajících chlapíků na pódiu v New Yorku, kteří se střetnou v neděli v 4:00 SEČ.

Jindy „normální borci“ se smyslem pro humor, láskou a nadšením do života.

Jenže to na příštích několik hodin mizí. Teď jde, pozor na klišé, o vše.

Čech a Brazilec se už brzy utkají o titul polotěžké váhy UFC do 93 kilogramů v nejslavnější areně světa a jestli lidi chtěli nějakou pozvánku, proč si ještě koupit zbývající lístky, jejichž cena začíná na víc než 300 dolarech na ty nejvzdálenější místa u stropu, nebo vůbec v noci vstát k přenosu, nemohli ji dostat lepší.

Ceremoniální vážení, kde si zápasníci pro formu stoupnou polonazí na váhu před bláznícími diváky, načež naposledy před vstupem do klece pohlédnou do očí soupeři, přineslo intenzivní emoce.

Podívejte se na celý ceremoniál a poslední setkání Procházky s Pereirou před zápasem:

Robert Rampa @RampaRobert15 🇨🇿 JIŘÍ PROCHÁZKA vs ALEX Pereira 🇧🇷



Final staredowm v Madison Square Garden.



Look! https://t.co/suwcb5US5I oblíbit odpovědět

Vlastně těžko najisto tvrdit, co se honilo hlavou Pereirovi. V neděli to bude na den přesně před rokem, co v New Yorku šokoval svět vítězstvím technickým K.O. nad minulým vládcem střední váhy (84 kg) Israelem Adesanyou. Tehdy stejně jako dnes o váhovku výše zakryl svou tvář červenou barvou.

Aby vzdal hold předkům z Jižní Ameriky. Aby působil nebezpečně. A bonus, aby zakryl většinu emocí. Viditelná zůstala snad jen jediná: „své záměry myslím smrtelně vážně.“

Procházka byl přece jen čitelnější.

Široce otevřené oči, ruce zaťaté v pěst namířené na soupeřovu bradu, pulzující spánek a nakonec sebejistý výraz s miniaturním náznakem úsměvu.

Výraz muže připraveného snést cokoliv a nevzdat se.

Oba si spolu nakonec podali ruce a krátce se druhému uklonili. „Ach! Jsem strašně rád zpátky a v plné síle. Byl to těžký rok, ale věřte mi, že si ten pás vezmu zpátky,“ prohlásil Procházka.

„Pracoval jsem opravdu tvrdě a cítím se dobře,“ kontroval Pereira.

Podívejte se, jak staredown vypadal z bezprostřední blízkosti šéfa UFC Dany Whitea:

danawhite @danawhite PROCHAZKA vs PEREIRA! #UFC295 is LIVE TOMORROW on ESPN+ PPV! https://t.co/VamyE9uXZm oblíbit odpovědět

Do divadla v MSG přišly stovky fanoušků, aby během půl hodiny viděly staredowny všech zápasníků a zápasnic turnaje UFC 295. Nechyběl slavný moderátor Joe Rogan ani šéf soutěže Dana White.

„Sakra, hodně štěstí oběma! Boží,“ jde slyšet na videu, když oba plácá na znamení, že staredown může skončit. Ne, že by ho Procházka s Pereirou poslechli.

V publiku pro změnu příliš žhavá atmosféra nepanovala, podle hlasitosti ale šlo poznat, že větší podporu dostává a dostane Brazilec žijící ve Spojených státech.

Ne, že by Procházku lidi nepřijali v dobrém. Z dosavadních tří zápasů vědí, že jim zařídí nezapomenutelnou podívanou. Vždyť napoprvé Volkana Özdemira ubil tvrdými ranami pěsti, napodruhé Dominicka Reyese zdemoloval loktem z otočky.

A napotřetí uškrtil mistra jiu jitsu Glovera Teixeiru v posledních vteřinách dlouhého zápasu, který by jinak na body prohrál.

V hledišti se objevily minimálně dvě české vlajky a Procházka si vysloužil kladné přivítání.

Pak - v pátek místního času - s týmem zamířil „na poslední večeři před válkou“, jak to poeticky nazval Procházkův hlavní trenér Martin Karaivanov, přičemž cestou na ni českého reprezentanta zastavovali lidi na ulici, aby se s ním mohli vyfotit.

Teď už zbývá jen naplnit potenciál a zopakovat, co se podařilo loni v červnu v Singapuru.

Podívejte se na začátek ceremoniálu: