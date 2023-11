Oktagon v Manchesteru: Polívka přemohl veterána MMA, Bahník skončil v bolestech

Před třemi týdny se v AO Areně v Manchesteru konal boxerský galavečer s Paulem Logenem v hlavní roli. Tentokrát zde proběhl Oktagon 48. Vyprodáno? Zdaleka ne. V hledišti bylo jen bezmála pět tisíc lidí, ale nelitovali.

Byť o jeden z nejočekávanějších soubojů přišli už při pátečním vážení. Brit Shem Rock při staredownu nepochopitelně kopl Jaroslava Pokorného do žeber. Pošťuchování a divadlo? Jistě. Ale proč podlý fyzický atak? Lékař poté Pokornému, policistovi z povolání, nedoporučil k zápasu nastoupit.

„Teď to Shema mrzí, nejradši bys si nafackoval,“ uvedl promotér Ondřej Novotný s tím, že kontroverzní zápasník bude potrestán. A dočkáme se odvety?



Shem Rock a jeho kop do žeber Jaroslava Pokorného v čase 24:15:

Smolný zápas zažil i další Čech na fight kartě Jakub Bahník. Sténal, obličej v dlaních. Od Angličana Akonne Wanlisse dostal hned po pár vteřinách tvrdý a bolestivý úder kolenem do rozkroku. Rozhodčí musel duel ukončit.

No contest, bez výsledku.

„Příště mu koupím titanový suspenzor,“ rýpl si do soka bývalý striptér Wanlisse „Jasně, taková rána by mě taky bolela, ale za pár minut bych se oklepal. Asi když ucítil první úder, zjistil, že na mě nemá.“ I v tomto případě lze očekávat opakování zápasu.

Pouze Zdeněk Polívka, třetí Čech v Manchesteru, mohl být po turnaji spokojený. Po dvou prohrách v řadě věděl, že už musí zabrat. Proti byl Lee Chadwick, 38 letý veterán, který bojoval v Bellatoru, PFL či Cage Warriors. O třináct let mladší Polívka dominoval, neochvějně bral někdejšího „krále submise“ na zem. A nakonec zaslouženě na body vyhrál. Co na tom, že podle sázkových kanceláří byl outsiderem.

Zdeněk Polívka

„Chtěl jsem ho ukončit, což se nepovedlo. Na zemi jsem zažíval i nepříjemné situace, ale naštěstí jsem nohu vždy vysmekl. A dál? Co takhle turnaj v Ostravě?“ obrátil se na organizátory Polívka, který v děkovné řeči zmínil i svou partnerku, zpěvačku Lucii Vondráčkovou.

Úchvatný knokaut hned v 1. kole předvedl Ion Surdu. Chlapík rumunsko-moldavského původu ukázal, že své plány na pás šampiona velterové váhy Oktagonu (do 77 kg) myslí vážně. A potvrdil svou přezdívku Drákula. Když cítí krev, zaútočí. Tak jako proti zkušenému Francouzi Alexi Lohorému, kterého přemohl povedenou kombinací a tvrdými kladivy.

Vždycky si jdu pro KO, jako teď, snad dostanu bonus za Výkon večera,“ culil se. „Doufám, že budu zápasit v prosinci, vyhraju a pak dostanu titulovou šanci.“

Za bouřlivého potlesku kráčel do haly Paul Smith, oblíbený britský komik, který má na Instagramu téměř 800 tisíc sledujících. Jeho souboj s Jakem Quickendenem, účastníkem několika reality show, byl vyústěním série „Stage to the cage“, která mapovala desetiměsíční přípravu obou známých tváří.

V kleci se moc dlouho neohřáli. Quickendale poslal soka nekompromisně k zemi po necelých dvou minutách. „Ale zkusit si MMA byla jedna z nejlepších věcí, kterou jsem v životě udělal,“ popisoval zrzavý showman.

Paul Smith, slavný britský komik (druhý zleva) dostal KO.

Rovněž bitva, která byla vrcholem reality show Oktagon Výzva Anglie vs Irsko, měla jasného vítěze. Byť delší průběh. Dvaadvacetiletý Angličan John Staines, pro něhož to byl první zápas v profi MMA, dominoval od prvních vteřin a ve třetím kole nasadil soupeři gilotinu. Jasná demolice.

V hlavním předzápase turnaje se radoval domácí bijec Scott Askham. Otřískaný 35letý bojovník se zkušenostmi z UFC i KSW porazil Němce Marca Doussise na body. Hlavní duel večera však skončil rozpačitě. Velšan Aaron Aby měl zápas pod kontrolou, avšak Eliasi Garciovi se na konci druhého kola povedl úder, jímž trefil soka do hlavy, načež rozhodčí po domluvě s lékařem zápas ukončil.

Aby, zklamaný a v slzách, pak líčil: „Táta mi říkal: ať už vyhraješ, nebo ne, pro mě si stejně vítěz,“ říkal muž, který překonal rakovinu varlat ve třetím stadiu a celý život se pere s cystickou fibrózou. „Můj život nemá být pohádkou, mým cílem je dávat naději.“

Další turnaj uspořádá Oktagon v německém Kolíně (18. 11), následovat bude Ostrava (9. 12.) a na konci roku tradičně O2 aréna (29. 12.), kde se v hlavním zápase o pás šampiona střední váhy utká Patrik Kincl s Vlasto Čepem.

Výsledky z Manchesteru