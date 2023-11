KOMENTÁŘ: Rozpaky v britské kleci. V Newcastlu se Oktagon poučí

Ukousli si velké sousto. Mít první MMA turnaj v Anglii hned v AO Areně s kapacitou přes 20 tisíc? Tam, kde se před pár týdny konal boxerský galavečer s americkou superstar Loganem Paulem? Tam, kde bude mít v prosinci koncert Tom Jones?

„Úplně jiný trh. Hodně jsme se naučili a ponaučili. Tuhle arénu jsme sice napoprvé nenaplnili, možná ji nenaplníme ani příští rok, ale jednou ji vyprodáme,“ říkal promotér Ondřej Novotný na noční tiskovce.

Trvala přes hodinu, zaujatí britští novináři, i z nejprestižnějších médií v zemi, dlouho neměli dost. Místností zněl potlesk, slova o skvělé atmosféře i otázky typu: „Ondřeji, Palo, úžasné, co se vám povedlo. Jak se teď cítíte?“

Vstup do Anglie? Velký krok pro naši organizaci v cestě stát se jedničkou v Evropě. Ale zároveň šlo o jedno z nejtěžších období. Palo Neruda Spolumajitel organizace Oktagon MMA

Pro českého fanouška měl však Oktagon 48 v Manchesteru pachuť divnoty, která začala ještě před turnajem během pátečního vážení. Jeden z nejočekávanějších zápasů byl zrušen. Jaroslav Pokorný, policista z povolání na sklonku kariéry. Hrozila mu amputace nohy, ale zápasí dál. Proti němu Ir Shem Rock, bývalý drogový dealer, co strávil deset let na útěku v Asii. Dobro versus zlo. Jaký chcete lepší příběh?

Jenže drzoun Rock při pátečním staredownu kopl Jaroslava Pokorného do žeber. Nepochopitelný zkrat. Lékař při prohlídce nedoporučil Pokornému do klece nastoupit. Fiasko. Pro fanoušky, zápasníky, pořadatele...

„Dřel jsem ze všech sil, chtěl jsem vylepšit svůj rekord, postarat se o rodinu,“ líčil Pokorný. „Tak se se mnou utkej hned, ne,“ pokračoval Rock. Až když byl zasypán kritikou, poslal omluvný vzkaz a slova o tom, jak mizerně se teď cítí.

The kick that Shem Rock landed was LOUD and so clean.



I'd be shocked if Pokorny isn't injured...#OKTAGON48pic.twitter.com/6RV35UElo7 — Lewis Glover MMA (@LewisGloverMMA) November 3, 2023

Smolně dopadl i zápas dalšího Čecha. Jakub Bahník dostal po pár vteřinách bolestivý úder kolenem do rozkroku, duel ukončen. No contest, bez výsledku. Nešťastné situace, s nimiž organizace mohla pramálo dělat.

Paradoxně Zdeněk Polívka, ten největší outsider ze tří českých bojovníků v Manchesteru, zdolal veterána MMA Lee Chadwicka a po dvou porážkách mohl slavit.

A hlavní zápas večera? Domácí oblíbenec Aaron Aby byl jasně lepší, šel si pro pás šampiona muší váhy, ale pak ho Američan Elias Garcia zasáhl do obličeje a lékař měl jasno: hluboký cut nad obočím, konec zápasu. Žádný aplaus v hale, jen zklamání a zdvižené obočí.

Příjemnou náplastí byl aspoň knokaut Moldavana Iona Surdua, který ubil Alexe Lohorého hned v prvním kole. Výkon večera, bonus pět tisíc eur a vidina titulové šance. Fajn.

Ion Surdu porazil Alexe Lohorého

Otázkou zůstává: Proč lidé na turnaj nepřišli? Vždyť Oktagon promoval akci na ostrovech od loňského roku. Vsadil na reality show Oktagon výzva Anglie vs. Irsko, přičemž oba vítězové se střetli právě na turnaji. Vyhrál Angličan John Staines.

Další reality show nesla název „Stage to the Cage“, tedy Z pódia do klece. Sledovala desetiměsíční cestu dvou MMA nováčků. Britského komika Paula Smithe a Jakea Quickendalea, celebritu známou z řady soutěží. Vrcholem byl jejich zápas v Manchesteru. Smith dostal rychlé KO.

Nízký prodej vstupenek je pro Oktagon varováním. Že musí příště snížit cenu, dát si pozor na zkraty při vážení a staredownu. Že povedený vstup na německý trh ještě nic neznamená. Jiný kraj, jiný mrav.

Navzdory prázdným sedačkám byla v aréně dobrá atmosféra. Přišli fanoušci, ne diváci. „Vstup do Anglie? Velký krok pro naši organizaci v cestě stát se jedničkou v Evropě. Ale zároveň šlo o jedno z nejtěžších období,“ popisoval Palo Neruda, spolumajitel Oktagonu. „Vložili jsme do naší vize hodně energie a nevěděli, jaký bude výsledek. Z atmosféry jsme nadšení, už teď ale víme, že náš další turnaj v Anglii bude lepší.“

„Když vstupujeme do jiné země, jsme skoro na nule, ale nevadí nám to, protože to milujeme,“ dodal Novotný.

Paul Smith, slavný britský komik (druhý zleva) dostal KO.

Na sociálních sítích se mezi Čechy objevují i názory: „Nejhorší turnaj. Propadák“. Opravdu? Kdepak. Premiéra v Anglii nejspíš pro organizaci neskončí finančním ziskem, ale jde o investici do budoucna.

Už 27. ledna Oktagon uspořádá turnaj v Newcastlu, v dubnu v Birminghamu. Pokud by i tyto dvě akce skončily poloprázdnou halou a rozpaky, můžeme mluvit o neúspěšné expanzi. Teď rozhodně ne. A jak známo: Pokud chcete růst, musíte občas udělat i krok zpět.

Na turnaj v Kolíně nad Rýnem (18. listopadu) už zbývá v prodeji jen pár stovek vstupenek. V Německu už je Oktagon jako doma. Dočká se i na ostrovech?