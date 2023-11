Z komika zápasníkem. Bude to show, říká hvězda před soubojem v Oktagonu

Celkem 11 soubojů nabídne sobotní turnaj Oktagon 48 v Manchesteru. Jeden však bude poněkud jiný. Nejspíš nepřinese tu nejlepší MMA podívanou, nýbrž show.

Oblíbený britský komik Paul Smith, jenž má na Instagramu téměř 800 tisíc sledujících, se utká s Jakem Quickendenem. Hvězdou reality show, který prošel soutěžemi X Factor, I’m A Celebrity či Dancing on Ice.

„MMA jsem měl vždycky rád a teď mám k profesionálům obrovský respekt. Čím si procházejí, jak jsou motivovaní, jak si navzájem kryjí záda,“ řekl Smith v úvodní epizodě série Na Dohled z dílny Oktagonu.

„Na vystupování před lidmi a stresové situace jsem zvyklý, ale tohle bude jiné. Soupeř bude jistě připravený stejně dobře jako já. Myslím, že to bude velká show, o to nám oběma jde,“ má jasno chlapík s přezdívkou Joker, jenž daruje svou odměnu za zápas charitativní organizaci „Weapons Down, Gloves Up“, která se snaží přivést mladé lidi k bojovým sportům.

Střet dvou známých tváří bude zároveň vyvrcholením reality show „Stage to the Cage“, která mapovala desetiměsíční přípravu dvou nováčků v kleci až k jejich premiérovému zápasu v AO Areně v Manchesteru. Utkají se podle profi pravidel ve třech pětiminutových kolech.

Oktagon už si podobný projekt (s názvem Z ostrova do klece) vyzkoušel loni, kdy sledoval cestu Nathana Dzaby a Adama Raitera, účastníků reality show Trosečník, až k zápasu. Bojovali proti sobě v září na Oktagonu v Brně, Raiter vyhrál na technické KO hned v prvním kole.

Jak dopadne střet britských celebrit v Manchesteru?