Oktagon se vrací na O2 TV, diváci se mohou těšit na přenosy i magazíny

„Již sobotní Oktagon 50, který nabídne atraktivní souboje nejlepších českých i slovenských bojovníků, může fanoušek sledovat v přímém přenose na Premier Sport 4 Extra,“ uvedla ředitelka digitálních služeb a O2 TV Dana Tomášková.

Na dlouho očekávaném galavečeru se představí bojovníci jako Matěj Kuzník, Ondřej Raška, Matěj Peňáz nebo Ivan Buchinger.

Kanál Premier Sport 4 HD zase nabídne pořady, jako například reality show Oktagon Výzva, dokument Cesta na Oktagon, magazín Oktagon News, rozhovory s bojovníky Bez Rukavic nebo minisérii Na Dohled.

Kanál Premier Sport 4 Extra HD si může dokoupit úplně každý, nejen stávající zákazník O2 TV. Oproti kanálu Premier Sport 4 obsahuje přímé přenosy galavečerů Oktagon.

Příznivci MMA se podle tiskové zprávy dočkají i všech dalších turnajů z Oktagonu. V pátek 29. prosince dojde na tradiční vrchol tohoto roku. Patrik Kincl, šampion střední váhy, světová #47 a jeden z nejlepších bojovníků Oktagonu napříč váhovými kategoriemi, přijal výzvu od Vlasty Čepa. V posledním představení v O2 areně před koncem kariéry se předvede Karlos „Terminátor“ Vémola. Do cesty se mu postaví slovenský zápasník Samuel „Pirát“ Krištofič.

Televize O2 TV dlouhodobě vysílá vedle prestižní UFC také MMA organizace I Am Fighter, Yangames Fight Night, Fusion Fight League, Night Of Warriors, ONE Championship, BRAVE CF nebo HEXAGONE MMA.

Oktagon MMA je jednou z největších evropských organizací pořádajících turnaje v bojových sportech v Česku, na Slovensku, v Německu a nově i ve Velké Británii. Turnaje Oktagon sledují miliony fanoušků v 64 zemích světa.