První Oktagon v Liberci: boj o titul, Král severu i Vémolův návrat

„Pro něj to bude životní šance a půjde do toho all-in. Ale pro mě by to mohla být životní prohra, takže do toho musím taky jít naplno. Třicet let tady něco buduju a on mi to může chtít všechno vzít. Ale ne, já mu to nedám,“ prohlásil Vémola před zápasem v Liberci.

Al Matavao, rodák z Americké Samoy, slova českého bojovníka o důležitosti vzájemného střetnutí potvrzuje. „Moje rána složí každého. Výhra nad Karlosem by mě dostala na vrchol,“ říká.

Pro tuzemskou legendu MMA Karlose Vémolu bude liberecký zápas testem před květnovým soubojem s Patrikem Kinclem o krále střední váhy. „Všechno se to rozhodne v ten den v Liberci. Tam uvidím, v jaké jsem doopravdy formě a jak jsem na tom psychicky,“ řekl sedmatřicetiletý český bojovník. „Matavao je kvalitní borec, i když ho někteří podceňují. To, že ho porazím, je pro mě samozřejmá věc. Je to zastávka na mojí cestě, pak mě čeká Kincl.“

Dánský zápasník Jonas Magard měl být v prosinci hvězdou galavečera Oktagonu v Praze, před turnajem však utrpěl zlomeninu lícní kosti. Teď už je naprosto fit a v Liberci si to může rozdat o titul bantamové váhy s Gustavem Lopezem z USA. „Vím, že to bojovníci říkají často, ale já jsem opravdu v nejlepší životní formě,“ tvrdí Magard.

Před soubojem nešetřil posměšnými výroky na adresu soupeře, teď se však trochu mírní. „Říkal jsem sice, že Lopez je z formy, ale zdá se, že se vymakal, a z toho mám radost, chci ho co nejsilnějšího. Uvědomil si, že jde do tuhého. Otázkou je, jestli už není pozdě. Začít trénovat měsíc před zápasem je podle mě pozdě,“ dodal dánský bojovník. „Má nějaké potíže, takže musí ostatní lidi shazovat, aby se cítil trochu líp. Není tak dobrý sportovec,“ kontruje jeho soupeř Lopez.

Magnetem libereckého večera však nebudou jen hlavní zápasy. Před svým domácím publikem se představí Jan Malach přezdívaný „Král severu“. Jeho soupeřem bude nečitelný Íránec Hosseinpour.

Daniel Škvor na soupeře z Francie, Joricka Montagnaca, nestačil.

Na sever Čech také míří mistr knockoutů v 1. kole Daniel Škvor, šampion tří organizací Dan Vinni z Anglie nebo polská těžká váha Adam Palasz, který všech svých osm výher ukončil před limitem.

Galavečer Oktagon 41 startuje v liberecké aréně v sobotu 15. dubna v 18 hodin. Očekává se plná hala, zbytek vstupenek s cenou začínající na 750 korunách je stále v online prodeji. V pátek od 17.00 je v libereckém OC Forum na programu veřejné vážení bojovníků.