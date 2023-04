Feninův soupeř v kleci: Tlouštík, co zametal ulice, s peklem v hlavě

Když se na něj nyní podíváte, rozhodně nevypadá jako sportovec. Břicho obalené tukem, buclaté tváře. „Za půl roku musím zhubnout 56 kilo,“ dal si smělý cíl Pannewitz, nová posila Oktagonu.

Na podzim čeká jedenatřicetiletého rodáka z Berlína zápas s o čtyři roky starším Martinem Feninem. Chlapíkem, co si stejně jako on prožil řadů pádů (a to doslova) i restartů.

„Jsem rád, že můj soupeř je také bývalý fotbalista. Navíc jeho příběh je v Německu velmi známý. O tom, že ho ve Wolfsburgu týral trenér Felix Magath, věděla celá bundesliga,“ řekl Fenin pro iDNES Premium.