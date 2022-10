Fenin: Dostat na držku v Barceloně? Raději v kleci. MMA dělám i pro slávu

Jak vznikl nápad, že se porvete v kleci a zkusíte MMA? Vy jakožto bývalý fotbalista?

Když Oktagon poprvé v červnu udělal turnaj ve Frankfurtu, Ondra Novotný (spolumajitel organizace bojových sportů) mě poprosil, jestli se můžeme sejít, že bych jim mohl pomoct s kontakty. Přišel jsem za nimi na hotel a říkal si: bomba, super, rád pomůžu. Vůbec jsem nečekal, že to na mě vybalí.

Feninův soupeř? „Mysleli jsme, že jméno už máme, ale ještě o něm diskutujeme. Jsme blízko jednoho jména ze sportovního prostředí. Kdyby vyšlo, bylo by to šílené,“ shodli se majitelé Oktagonu Ondřej Novotný a Pavol Neruda. Smysl by dával někdo z Německa.

Jak jste reagoval?

Na první dobrou jsem jim řekl, že to v žádným případě neexistuje, že se po... Ale oni mě tak dlouho hlodali a navíc manželka mi řekla, že bych byl debil, kdybych to neudělal. Uvědomil jsem si, že když byl člověk někdy profesionálním sportovcem, adrenalin mu po konci kariéry chybí. Každý musí něco dělat.

Až jste souhlasil.

Kvitoval jsem, že si pomůžeme navzájem. Já dostanu do života zpátky svůj režim. A pak? Ze srandy jsem si říkal, že jestli mám dostat na držku někde v Barceloně nebo v Kozičce (pražském baru), ať mi za to radši zaplatí. Ať se natrénuju. (smích) Říkám to ze srandy. Vážně, opět se můžu stát profesionálním sportovcem!

Děláte to i s myšlenkami na slávu a peníze?

Každý sportovec, který někdy něco hrál na úrovni... A já myslím, že jsem hrál na velké úrovni, tak peníze v jeho rozhodování nehrajou roli. Já s Oktagonem nesmlouval ani o korunu. A sláva? Ta ano. Možná to někomu bude znít blbě, ale opravdu platí, že sejde z očí, sejde z mysli. A mít možnost být zase slavný... Lidi mě v Německu mají rádi. To je pro mě hnací motor.

Berete ten projekt vážně?

Jdu s kůží na trh, že jo. Hlavně v Německu. Kluci se mnou něco natáčí, bude to pojaté trochu „netflixově“ a nechci německé fanoušky ztratit. Jedu naplno.

Cítíte, že jste v Německu oblíbenější než v Česku?

Nechci, aby to znělo namyšleně, ale tady ve Frankfurtu jsem superhvězda. To je největší sranda. Česko a Německo? Jako den a noc. Češi mě mají za floutka, tady jsem za skromného kluka. Divný, že? Ale opravdu mě tu milují, proto to chceme udělat tady.

V červnu 2023. Máte docela dost času.

Někdy letos v červnu, když jsme to zařizovali, jsem dal Oktagonu podmínku, že chci mít čas na přípravu. Vyžádal jsem si alespoň rok. Samozřejmě je to i tak málo, když vidím, jak fungují profesionální MMA zápasníci.

Přitom jsme vám v týdnu kvůli tomu volali, ale říkal jste, že jsme se zbláznili a že vás MMA v žádném případě neláká. Zapíral jste.

Já musel (úsměv).

Těšíte se?

Netěším! A jsem nervózní. Možná teď, když vidím plnou halu... Ne, netěším se!

Fenin jako rizikový projekt? Neruda: „Řekněme, že Martin má specifickou osobnost s minulostí, měl své problémy. Ale strach, že by to nezvládl, nemáme. V srdci je sportovec, to je klíčové. Rád vstává na trénink, rád se zdravě stravuje... Největší motivací pro něj je, že mu nevěří jeho žena. Chce jí dokázat opak.“

Jak snášíte bolest?

Zatím jsem nedostal ránu. Trénuju údery, kondičně valím bomby, makám, boxuju v pražském Gorila gymu... Ale ještě mě nikdo nepraštil. Všichni mi říkají, že podle první rány, co schytám, se ukáže, jestli na to mám.

Představujete si, jak bude zápas probíhat?

Co si budeme povídat, rok je dlouhý čas, ale na úroveň těch kluků z Oktagonu se nikdy nedostanu. Nebude to vypadat jako profi MMA. Ale díky tomu, že jsem býval sportovec, to bude alespoň fyzicky na úrovni. Jen ta ramena mě zlobí... Můj kondičák Petr Brabec, s kterým spolupracuju dvacet let, mi říkal, že za rok to tak nějak dám, aby to nebyla ostuda. Ale musím tomu dát všechno.

Myslíte, že váš projekt vyšle i nějakou zprávu lidem?

Že nikdy neříkej nikdy a v každém z nás je bojovník. Tenhle slogan Oktagonu je moc hezký.

Podívejte se na teaser k Martinu Feninovi: