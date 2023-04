Vémola na Oktagonu v Liberci uškrtil Matavaa. Titul bere Magard, Škvor padl

Do 86 kg Melvin Mané - Szymon Bronel (Pol.) TKO ve 2. kole

Do 70,3 Peter Gabal (ČR) - Hafeni Nafuka (Něm.) TKO ve 2. kole

Do 83,9 kg Ondřej Raška (ČR) - Jaime Cordero (Něm.) TKO v 1, kole

Do 97,0 kg Robin Fošum (ČR) - Nermin Hajdarpašić (Švéd.) remíza

Do 87,0 kg Václav Mikulášek (ČR) - Matyas Viszlay (Sloven.) KO. v 1. kole

Do 93,0 kg Jorick Montagnac (Fr.) - Mateusz Strzelczyk (Pol.) KO v 1. kole

Do 73,0 kg Ebrahim Hosseinpour (Írán) - Jan Malach (ČR) TKO v 1. kole

Do 120,2 kg Adam Pałasz (Pol.) - Lazar Todev (Bul.) Na body

Do 93,0 kg Daniel Škvor (ČR) - Dan Vinni (Velká Brit.) submise v 1. kole

Do 92,0 kg Karlos Vémola (ČR) - Al Matavao (Am. Samoa) submise v 1. kole

Do 61,2 kg Jonas Mågård (Dán.) - Gustavo Lopez (USA) |TKO ve 2. kole