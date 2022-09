Vémola cepoval ve své vile Dzabu, ten funěl: Že je fotbal tvrdý sport?!

Adam Raiter a Nathan Dzaba mají za sebou krušnou čtyřměsíční přípravu, kterou pravidelně mapuje série Kdo přežije: Nathan vs. Adam na platformě Oktagon.tv.

Tentokrát si vyzkoušeli trénink s profesionálními zápasníky Karlosem Vémolou a Davidem Kozmou. „Doporučil bych mu, ať tam jde s klidnou hlavou. Bude to něco úplně jiného než na tréninku. Každá chyba rozhodne. Musí přepnout hlavu do módu, který se ani nedá naučit,“ popsal David Kozma, jenž dělal sparing s Raiterem.

Kozma, šampion veltrové váhy Oktagonu, nyní pozvolna začíná svou přípravu na bitvu s Kaikem Britem, která se uskuteční 3. prosince na Oktagonu 37 v Ostravě. Trénink s nováčkem v bojových sportech byl tak pro něj fajn zpestřením. Stejně jako pro truhláře Raitera. „Skvělá zkušenost, David byl na mě hodnej,“ culil se.

Naopak jeho soupeř Nathan Dzaba zažil pod Karlosem Vémolou muka. Ikona českého MMA ho pozvala do vlastního gymu, kde mu stěny zdobí kupříkladu Rocky Balboa, Arnold Schwarzenegger, Conor McGregor či Mike Tyson. „Dovolil jsem si dát sem i sám sebe. A taky děti, to je jedna z největších motivací, proč to dělám,“ ukazoval Vémola na podobizny v gymu.

Pak už přišel na řadu trénink, v němž „Terminátor“ svého svěřence nijak nešetřil. „Vybral jsem si tebe, protože jsem slyšel, že trénuješ tvrději než tvůj soupeř. Ten trénuje s pitomcem jako je Kincl,“ rýpl si do svého rivala Patrika Kincla, jehož čeká v brně titulový zápas s Alexem Lohorém.

„Dokážu pochopit, že neznáš nějaké údery nebo submise, ale nedokážu pochopit, abys po čtyřech měsících nebyl fyzicky připravený. Fanoušci ti dokážou prominout, že uděláš nějakou chybu, ale nedokážou ti prominout, že tam po deseti minutách budete stát, opírat se a vyplivovat zuby,“ doplnil Vémola, načež vyprovodil Dzabu s úsměvem a slovy podpory ze své vily.

Přestože už měl sedmadvacetiletý bývalý fotbalista dávno po tréninku, stále dřinu vydýchával. „Až mi někdo řekne, že fotbal je těžký sport, tak dostane bombu.“