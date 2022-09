Souboj Kincl versus Lohoré v Oktagon 35 můžete sledovat na streamu také zdarma

Vrcholem Oktagonu 35 bude titulový souboj Patrika Kincla a Alexe Lohorého. Patrik Kincl je držitelem titulu šampion střední váhy a pokusit se ho svrhnout přichází pětinásobný šampión čtyř různých organizací, který je nyní v senzační formě a napodruhé může získat korunu šampiona poté, co mu to nevyšlo proti Vémolovi.

Není to ale zdaleka všechno, co diváky během večera čeká. Odehraje se také odkládané velké slovenské derby. Fodor, známý stejně jako Ryšavý, svými pověstnými kladivy, chce znovu do životní formy. Kdo z těchto dvou velkých osobností slovenského MMA ukáže vetší srdce?

Do domácích vod konečně po roce připlouvá i nezapomenutelný Gábor Boráros. Vřava nastane při nástupu tří velkých brněnských MMA postav – nezkrotného šampiona DFN Roušala, skvělého Kalašnika a progresivního Dohnala.

S novým ohněm v očích kráčí oblíbený bratislavský princ „Diamantový čávo“ Pukač, který jde do velmi zajímavého zápasu s „Bolo“ Melišem. Šílenou přestřelkou zavání souboj Úškrta, jenž je k nadšení všech po 3 letech zpět! Tomu se postaví zarputilý Matavao. Paradeiser se po prohře s Keitou v kleci pokusí lapit „Afrického lva“ Furtada, který oslnil fanoušky svým výkonem na Oktagonu 32. A těšit se můžete i na bývalého profesionálního vojáka Mazucha, jenž stále ještě neokusil hořkost porážky.

