Kincl před obhajobou titulu v Oktagonu: Můj vlčák už se trhá ze řetězů

V sobotu se Winning group arena v Brně, dřívější Rondo, promění v bitevní pole. Uskuteční se zde galavečer Oktagon 35, jenž vyvrcholí soubojem Kincl vs. Lohoré.

Pro třiatřicetiletého rodáka z Hradce Králové to bude vůbec první obhajoba pásu poté, co ho v únoru v pražské O2 aréně získal od Samuela „Piráta“ Krištofiče.

Tehdy zde bojoval i Lohoré, jenž skolil hned v 1. kole Zdeňka Polívku. I tentokrát by Francouz s parádní bilancí 28 zápasů, 21 výher, rád svého soupeře ukončil před limitem.

Někteří fanoušci nazývají jejich titulový zápas „hon na Terminátora“. Karlos Vémola, který naposledy v červenci na Štvanici uškrtil Aleksandera „Jokera“ Iliče a získal titul v polotěžké váze, totiž nyní vyhlíží právě Kinclův pozlacený pás šampiona střední divize.

Ovšem galavečer v Brně nabídne i další pikantní zápasy. Třeba střet amatérů Adama Raitera a Nathana Dzaby, kteří se znají z reality show Survivor, kde vznikl jejich spor.

Poslední čtyři měsíce se připravovali pod dohledem kamer, dřeli a poslouchali rady třeba od Patrika Kincla či Attily Végha. Nyní půjde o vyvrcholení jejich osobní výzvy i reality show Kdo přežije.

Po nich přijdou na řadu souboje zápasníků, kteří moc touží vybudovat si vyšší místo v žebříčku Oktagonu: Tomáš Meliš vs. Robert Pukač, David Moon vs. Jakub Dohnal, Andrej Kalašnik vs. Joel Dos Santos.

Hlavním předzápasem bude slovenské derby mezi Karolem Ryšavým a Františkem Fodorem. Ti dva už se měli potkat v kleci v březnu na turnaji Oktagon Prime 5, ale kvůli pozitivnímu testu na covid u Fodora byl duel přesunutý. Ryšavý pak covid u svého soupeře zpochybnil. Svou nevraživost si budou moci vyřešit už dnes večer před půlnocí.

Jednou z hvězd Oktagonu 35 v Brně měl být Gábor Boráros. Jenže... „Gábor kvůli zranění a dalším osobním problémům nastoupit nemůže,“ vysvětlil promotér Ondřej Novotný v pátek na veřejném vážení na brněnském Dominikánském náměstí.

Borárose dlouhodobě trápí koleno, které nyní nevydrželo zátěž po operaci. „Sorry, ale musel jsem to zrušit. Vůbec poprvé v životě jsem byl nucen zrušit zápas. Věřte mi, že se vrátím jako Punisher a budu i v tak dobré formě. Ne jako teď,“ uvedl svéráz. Jeho návrat po třech prohrách v řadě se tak odkládá.

Soupeřem mu měl být Angličan James Lewis. Ten se nakonec utká se Selimem Topuzem, zástupcem rakouského gymu a vítězem dosud jediné německé Oktagon Výzvy.

Hlavní však bude bitva o titul střední váhy: Kincl, nebo Lohoré? „Rád bych Alexe ukončil do 2. kola, hned poté se musím co nejrychleji vrátit do tréninku,“ řekl během vážení Kincl. „Těším se na jeho násilí, snad vypustí to své zvíře naplno, protože můj vlčák už se trhá ze řetězů.“