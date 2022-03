Mrazivé svědectví. Jak zápasník UFC brání Ukrajinu: Každý by tady Putina zabil

Ukrajinský MMA zápasník Liudvik Sholinian měl zápasit v sobotu na turnaji UFC. Nemůže, protože v jeho zemi je válka. On zůstal, aby ji bránil před ruskými vojáky. | foto: IG Liudvik Sholinian

Na slibně rozjetou kariéru v UFC pomalu zapomíná. V jeho zemi je válka a on zůstává, aby bránil vlast. MMA zápasník Liudvik Sholinian je Armén vychovaný na Ukrajině, kde mu Rusové v posledních dnech zabili už několik kamarádů. Přesto si udržuje bojovnou náladu i naději. A přísahá, že kdyby dostal šanci, Putina by zabil. Ve vzácné chvilce, kdy mu nad hlavou nelétaly rakety, pro iDNES Premium popsal, co se v jeho zemi děje.