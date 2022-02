Čech narozený na Ukrajině proti Rusovi? Riziko. Oktagon souboj zrušil

Kalašnik i Karavajev chtěli zápasit a oba se shodli, že do vzájemného souboje nebudou zatahovat politiku.

Válka na Ukrajině se obou dotýká. Kalašnik se v zemi narodil a stále tam žije jeho rodina: „Volal jsem s babičkou, vyklízí sklenky ze sklepa, aby se měla kam schovat.“

Karavajev zase musí sledovat, jak prezident jeho rodné země útočí na nevinné lidi cizího státu. Na Instagram Stories během čtvrtka umístil fotku mírové holubice s ruskými i ukrajinskými barvami a po zrušení zápasu řekl, že doufá, že se válka zastaví.

„Setkali jsme se s trenérem soupeře a on nám vysvětlil, že Artur je úplně normální člověk, válku na Ukrajině nepodporuje a že si to vyřídíme v kleci jako sportovci, jak to má být. Artur řekl, že klidně nastoupí bez ruské vlajky, aby nedošlo k provokacím,“ prozradil Kalašnik v pátečním videu na Instagramu.

A dodal: „Náš zápas mohl být zneužit k propagandě jedné či druhé strany. Přijde mi nepatřičné srovnávat zápas v kleci k válce mezi Ukrajinou a Ruskem. Jestli to chápu správně, Oktagon dostal informaci z výš položených složek, že tenhle zápas nese bezpečnostní riziko. Nevím, jak by se zachovali diváci v hale.“

Oktagon tak zřejmě nuceně přichází o jedno z lákadel sobotního návratu do pražské O2 areny. Kalašnik ve 27letech patří mezi nejlepší české naděje se skóre 9-2, třicetiletému Rusovi (16-6) naopak náleží slušné 125. místo ve světovém žebříčku Fighmatrix ve veltrové váze do 77 kilogramů.

Oktagon ve svém prohlášení mimo jiné uvedl: „Vzhledem ke zvážení všech možných důsledků a také možnosti zneužít jejich sportovní zápas pro něco jiného, než k čemu byl určen - zápas stahujeme z programu. Naprosto odsuzujeme válečnou agresi a samozřejmě plně podporujeme Andreje, který má své kořeny a část rodiny stále na Ukrajině. On sám chtěl sportovně bojovat úplně nejvíc. Zároveň chceme deklarovat, že Artur je náš kamarád a skvělý bojovník. Na tom se za pár měsíců od jeho vítězství v naší organizaci nic nezměnilo a změnit nemohlo. Kdykoliv to bude možné, rádi jej uvidíme zpět v naší organizaci.“

Kalašnik na sociálních sítích ještě dodal: „Vymezuju se proti válce. Je to zločin a neplatí u ní žádné ale. Kdo páchá zločin, má být potrestán. Držím palce všem lidem, hlavně mojí rodině.“