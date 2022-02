Hitlera už zakryl. Vzpomínka na ghetto v Brně, byl jsem blázen, ví zápasník

26letý zápasník zakryl Hitlera lebkou. V plánu to podle vlastních slov měl dlouho, uspíšila to prosincová „kauza“, kvůli které na poslední chvíli přišel o zápas v Oktagonu.

Ten si nemůže dovolit být spojován s extremistickými idejemi a symboly.

Roušal je zápasníkem organizace Dracula Fight Night (DFN), její galavečery se ale vysílají na platformě Oktagon TV.

Minulou sobotu Roušal na akci DFN 6 nastoupit už mohl a Oktagon ho také pravidelně promoval.

„Nebudu se té otázce vyhýbat. Ano, Roušal předělal všechny kérky. Teď je na něm, jak touhle cestou půjde. Kluci z DFN mu šanci chtějí dát, že si ji zaslouží. A pokud se má změnit, musí dostat šanci,“ řekl spolumajitel Oktagonu Ondřej Novotný ve svém podcastu MMA Letem světem před týdnem.

Fotografie vlevo ukazuje původní verzi, vpravo předělání:

Roušal vznik tetování a svou minulost popsal v podcastu DFN: „Začalo to na základní škole, vyrůstal jsem v Brně s maminkou a sestrou. Měl jsem super dětství, ale žili jsme na Bratislavské. V ghettu, kde žili nepřizpůsobiví lidé. V hrozném baráku, kde jsme byli jen tři bílé rodiny, jinak všude Romové a lidé různých národností. Po cestě do školy na mě každý den čekalo pět až deset kluků a mlátili mě. Měl jsem strach. Jednou jsem dostal i baseballovou holí a jela pro mě sanitka. Furt jsem dostával.“

A pokračoval: „Jejich život se mi nelíbil, ale bylo těžké proti nim jít, přidávalo se k nim hodně lidí, aby sami nedostali. Já byl sám.“

To se Roušal ve vzpomínkách vracel do věku okolo dvanácti let. Postupně se dostal i k boxování. Tetování prý začala vznikat kolem osmnácti, kdy dělal „na dveřích“ na diskotékách a nevěděl, co se životem.

„Byl jsem blázen. Každá kérka má spojitost s mým životem. Je to moje vzpomínka na ghetto. Tu ruku mám celou hororovou, mám tam Jasona (zřejmě Voorheese z filmů Pátek třináctého), Hannibala, holku od krve, zbraň. Pravá ruka je fighterská, dal jsem s ní dvě K.O., tak jsem to chtěl spojit. Největší vrah byl Hitler, tak jsem si ho dal. Schválně jsem ho zamaskoval (na vnitřní stranu bicepsu), aby to byla jen vzpomínka pro mě a nešlo to poznat,“ pokračoval.

Tady je třeba říct, že na fotkách Roušal tetování nijak nemaskoval.

„Nevěděl jsem, jaké to bude mít následky, nikdo mi neřekl: Blbče, toto ne. Říkali mi, že jsem frajer. Jak jsem rostl, uvědomoval jsem si to a věděl jsem dlouho, že si to musím předělat. Ale pořád jsem si říkal, že je čas, navíc předělání bolí. Oktagon to uspíšil,“ vyprávěl.

A dodal: „Chápu, že se toho média chytla, ale nedělám nic špatného. Udělal jsem chybu, za kterou jsem si něco odpykal. Nechci kvůli kérkám přicházet o zápasy. Ano, dělal jsem ptákoviny, ale minulosti nelituju. Nestydím se za ni, protože se na sebe podívám a vím, že jsem zažil všechno. Teď mám kolem sebe super lidi, kteří mě ženou dopředu.“

Právem je z toho haló

Celá anabáze začala koncem minulého roku. Roušal měl nastoupit 30. prosince na Oktagonu v Brně, se zápasem souhlasil na poslední chvíli, když organizaci kvůli covidu vypadlo množství domluvených duelů.

Na duel se Slovákem Nikolasem Krivákem nedošlo.

„Tohle u nás neexistuje. Jakmile nás na to lidi upozornili, okamžitě jsme ho stáhli,“ vysvětloval pro iDNES.cz Novotný. „Zcela oprávněně je z toho haló. Nestudovali jsme, jak vypadá, nevšimli si toho ani fotografové a kameramani. Nikdo o tom předtím nemluvil... Nevěděli jsme o tom, určitě ne.“

Roušalovi prý po stažení zápasu „dva dny hořel mobil“ s tím, že 70 procent zpráv bylo dobrých, 30 procent špatných.

Sama organizace DFN, kde Roušal pravidelně nastupuje, zdůraznila, že se v žádném případě neztotožňuje „s jakoukoliv formou propagace hnutí směřujících k podněcování rasové, národnostní, náboženské či jiné nesnášenlivosti“.

Roušal 12. února na akci v Banské Bystrici porazil Radka Fojtíka a podle DFN se přiblížil titulovému souboji.