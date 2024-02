Dva světy české naděje. Ale YouTube teď stranou! Brichta: Tady končí sranda

Jak se vám na titulový duel připravovalo?

Prožívám to asi jako každý jiný souboj. Těším se. V tělocvičně v podstatě žiju, jsem připravený. Neměl jsem od posledního zápasu v říjnu ani žádnou pauzu. Když jsem viděl, že KSW chystá turnaj v Liberci, hned jsem počítal s tím, že se tam představím, a tak jsem ani neodjížděl nikam na dovolenou. Jsem v procesu.

O titul lehké váhy Leo Brichta v Liberci zabojuje o titul lehké váhy do 70 kilogramů. V případě výhry nad Moldavanem Valeriem Mirceauem však nezíská plnohodnotný titul. Ten drží Francouz Salahdine Parnasse, jenž vládne lehké a pérové váze a naposledy chtěl získat i třetí pás ve veltru. Jenže prohrál. Brichta tak může vyhrát prozatímní titul.

Co je jeho cílem?

Nejlepší verze mě samotného, se kterou budu spokojený. Ale toho dosáhnout nejde.

A čeho by šlo?

Dobrá otázka, protože často měním, co chci. Něčeho dosáhnu a hned hledám další metu. Chtěl jsem být jedním z nejlepších bojovníků světa a najednou mi patří devadesátá příčka světového žebříčku. Co teď? Čtyřicet tisíc odběratelů na mém youtubovém kanále... Splněno. Neustále to posouvám.

Jak moc vám YouTube zasahuje do kariéry sportovce?

Na YouTube si užiju více zábavy, nebudu vám lhát. Za velký plus považuju, že se mě tam někdo pořád nesnaží zabít jako v kleci. Vnímám to jako jing a jang. V tělocvičně jsem Leo Brichta, týpek, kterého po celý život naplňuje sport. Na YouTube přepnu a prožívám čistou zábavu. Je to koření života.

Takže se na YouTube chováte jinak?

Ne, jsem to pořád já, žádná maska. Ale nedá se to porovnávat s tím, když jsem v tělocvičně a musím být připravený na sparingy. Tady sranda končí, jde o vážnou věc. Musím rozlišovat dva světy, ale praní je alfou a omegou.

Dokázal byste žít pouze z youtuberské dráhy?

Určitě, jenže mě právě baví ta symbióza. Fanoušci mě podporují v boji a já jim to chci vrátit i jinak než pouhým poděkováním do mikrofonu. Tak jim dávám nahlédnout do mého života, ať znají můj příběh a vědí, co a kdo je Leo Brichta.

Alespoň máte pestrý život.

Určitě. Odpočine si tím i hlava. Když je člověk neustále v tělocvičně a pak se jde domů vyspat, je to na hlavu fakt velký nápor.

Zpět k vám a zápasení. V šestadvaceti letech jste českou jedničkou lehké váhy.

Je to příjemné, protože vím, kolik jsem tomu obětoval.

Mohla by na vás čekat budoucnost v UFC.

Už jsem od nich nabídku dostal, ale nechci řešit, co bylo a co bude. Teď působím v KSW.

Kde jdete už ve třetím zápase o titul.

Nečekal jsem tak rychlou cestu a že v Liberci půjdu rovnou o titul. Ale kdo jiný by tam měl přitáhnout diváky než já? Snad v českých fanoušcích probudím patriotismus, můžu být první český šampion v KSW. Po posledním vítězství jsem se dost dojal. Mám za sebou extrémně tvrdé zápasy, které mě poznamenaly i v osobním životě. Příprava na ně byla neskutečně náročná.

Můžete být konkrétnější?

Cítím se teď odhodlanější a tvrdší. Probudila se ve mně urputnost, přitom dřív se ve mně objevovaly střípky pochybností. Ale na ty už kašlu. Jdu do klece prodat všechnu tu dřinu. Už si neházím klacky pod nohy a nic si nenamlouvám. Žádné vnitřní pochybnosti.