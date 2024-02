Bojovníci jdou znovu do akce. Liberec se těší na sobotní turnaj KSW

„Všechny moje zápasy v KSW byly velmi těžké a tvrdé, a ani teď to nebude jiné,“ řekl Leo Brichta oficiálnímu webu organizace. „Jsem rád, že mi KSW dalo šanci. Znamená to hodně nejen pro mě, ale i pro Čechy. S pásem přichází velká zodpovědnost. Vyhrát titul by mi změnilo život.“

Brichta má za sebou 16 profesionálních zápasů, z nichž 12 vyhrál. Do boje o prozatímní titul lehké váhy v Liberci půjde s obrovskou podporou fanoušků v zádech. V organizaci KSW se stal bojovníkem roku 2023, ovládl čtyři kategorie ze sedmi a předčil i největší jména. Do hlasování se zapojilo přes 50 tisíc příznivců bojových sportů.

„Nikdy v životě bych neřekl, že za půl roku práce je tohle vůbec možné. Jsem opravdu dojatý, protože tohle se mi nezdálo ani ve snu. Že ovládnu tolik anket největší evropské organizace a že se stanu bojovníkem roku je pro mě nepředstavitelný úspěch,“ reagoval český zápasník, který tak bude hlavní hvězdou turnaje KSW 91 v Liberci.

Mircea však bude nebezpečný sok. Muž s přezdívkou Osamělý vlk má za sebou v kariéře 38 zápasů, z nichž 29 vyhrál. „Brichta je další soupeř, kterého musím porazit. Doufám, že si získám srdce českých fanoušků. Chtěl bych si také získat jejich respekt jako sportovec. 17. února prostě musím ukázat, že jsem lepší a pás si odnést domů. Bude to velký boj,“ řekl Mircea.

Dalším poutavým zápasem na galavečeru v Liberci bude souboj domácího hrdiny Dominika Humburgera s Polákem Adrianem Dudkem. Pro libereckého profesionálního vojáka půjde o čtvrtý zápas v kleci KSW, ale první, do něhož půjde po předchozí porážce.

Humburger bude v turnaji KSW ve svém rodném městě bojovat již podruhé. Poprvé se zde utkal před rokem na galavečeru KSW 79, kdy porazil Brazilce Jorge Luize Buena Jr. Teď doufá, že v Liberci znovu vyhraje a vrátí se na vítěznou vlnu.

V kleci se při KSW 91 objeví i druhý liberecký voják Josef Štummer, který má zatím kariérní bilanci tří výher a jedné porážky. Jeho soupeřem v rodném městě bude debutant v organizaci Adrian Wieliczko z Polska.

První zápas v KSW čeká dalšího českého zápasníka Matúše Juráčka, který předtím bojoval v Oktagonu. Síly změří s Henrym Fadipem z Irska.

Nejlevnější lístky na turnaj KSW 91 v Liberci přijdou na 550 korun. Vstupenky rychle mizí a dá se očekávat, že bude vyprodáno. Atraktivní akce v liberecké aréně začíná v sobotu v 19 hodin.