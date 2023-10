YouTube a politika, nebo MMA? Chci důchod, bolí to, tvrdí velký český talent

Nikdy nevíte, jestli žertuje, nebo ho přestanete bavit a spustí na vás. Někdy nečekaně zvážní, jindy schválně řekne pravý opak.

Skutečně by Brichta přestal s MMA? Jeho kariéra je na vzestupu.

O víkendu si v Třinci připsal osmé vítězství v řadě a vylepšil skóre na 12-3. Jako sedmička žebříčku porazil zavedenou trojku Romana Szymanského.

Otočil prohraný zápas a ukončil ho ve třetím kole desítkami úderů do nezdolného Poláka. „Zrodila se nám nová, skutečná hvězda,“ chválila organizace KSW na sociálních sítích.

Proto vypadalo zvláštně, co se dělo následně u šaten.

„Proč sakra vůbec dělám teď rozhovory? Nechte mě chvíli. Vždyť jsem vyhrál, připadám si jako ve snu,“ vykládal Brichta krátce po zápase.

Načež otočil: „Asi to byl poslední zápas. Mám toho dost. Chci do důchodu.“

A dodal: „Nevím, no. Neptejte se mě, co bude dál, nechci na to odpovídat. Jsem od krve, rozbitej a unavenej a chci prosím do sprchy. Nechte se překvapit.“

Podívejte se, jak Brichta ukončil duel se Szymanskim:

Co by chlapík, který se před dvěma lety ve zlém rozloučil s Oktagonem a přešel ke konkurenční soutěži RFA, dělal?

Mohl by se stát celebritou. Ostatně už s tím koketuje. Ukázal se v bizarní show dvou proti dvěma v Clash of the Stars, věnuje se youtubové kariéře v pořadu Brichtalk, natáčí podcasty, kam mu přišel třeba bývalý premiér Andrej Babiš, a sám rozmýšlí vstup do politiky.

„MMA mám jako koníček. Baví mě být v tělocvičně, čtyřikrát si zajdu na trénink, ale zato pořádnej. Podcastům věnuju ještě méně času, ale je tam o dost víc peněz. Člověk musí vzít váhy a všechno na ně položit. Vyjde vám nepřímá úměra. Tak co je lepší?“ posteskl si Brichta v sobotu nad finančním ohodnocením za zápasení v kleci.

„A baví mě řešit politiku. Apeluju na ministryni obrany, aby se vykašlali na ty F-35,“ pokračoval s tím, že by možná rád sám zkusil komunální úroveň. „Jako byste chtěl jít rovnou mezi profesionály, nejdřív se musíte obouchat mezi amatéry. Pokud dopadnou dobře komunálky, můžu se hýbat s velkými žraloky.“

Zastaví kvůli těmto plánům slibně rozjetou kariéru zápasníka, nebo ho KSW třeba lukrativnější nabídkou přesvědčí, aby pokračoval?

Obrat v duelu se Szymanskim si užívala celá téměř zaplněná arena, od potenciální titulové šance není Brichta daleko. O to víc vynikne, že v Třinci uspěl jako jediný z šesti Čechů na kartě.

První dvě kola přitom Brichta prohrál. Ve třetím kole se vzedmul a rozjel ostré tempo, po němž Szymanskému rozbil nos i zbytek obličeje.

„Cítil jsem velký tlak. Začátek nestál za nic a já si sáhl na dno. Ve třetím kole jsem mlátil z posledního. Nebudu lhát, tenhle sport je opravdu pro chlapy, hrozně bolí,“ říkal.

Klíčové bylo, že donutil rozhodčího, aby duel ukončil před limitem. Kdyby se tak nestalo, byla by z toho remíza na body. První dvě kola totiž Brichta prohrál u dvou sudích 9-10, poslední kolo by vzal pro sebe poměrem 10-8 (celkem by to tedy nejspíš skončilo většinovým poměrem 28:28)

„Ani jsem nečekal, že to ukončí. Ale mně se před očima... To si nikdo z vás nedokáže představit. Jako byste umírali a najednou se vám před očima zobrazí trenéři a všichni, kdo jsou s vámi. Říkal jsem si, na co sakra čekám. Musím vyhrát. Chci ukázat, že jsem lepší než on!“ vykládal procítěně.

A po tomhle by měl skončit?

Podívejte se na pozápasový rozhovor: