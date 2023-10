RAMPA DO MMA: V Oktagonu nevěří, že by mě Vémola porazil, tvrdí Pešta

Jeden z mála, kdo má na to porazit Karlose Vémolu. Takhle se o Viktoru Peštovi mluví dlouhé roky. Historicky první a druhý Čech, kteří se dostali do nejlepší soutěže světa UFC, se nemají rádi. Kroužili okolo sebe, ale nikdy na jejich souboj nedošlo. Ani v době, kdy oba působili v Oktagonu. „Mně je trapné do toho pořád rýt, ale myslím, že z jeho strany tam není vůle,“ tvrdí Pešta v dalším díle pořadu RAMPA DO MMA.