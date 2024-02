Bez chuligánů ani ránu. Stovky slávistů zpívaly pro MMA zápasníka za K.O.

Juráček (skóre 11-3) při premiéře na turnaji vedoucí evropské organizace KSW po čtyřech minutách prvního kola technicky knokautoval Ira Henryho Fadipeho (14-12).

Nato vyskočil na klec, celou libereckou arenu usadil a se svým kotlem ji rozezněl.

Kolik slávistů dorazilo?

Asi dvě stě. Plus se k nim přidali Poláci, s nimiž máme družbu, takže dohromady jich dorazilo snad pět set. Něco podobného, takhle organizovanou masivní podporu zažívám poprvé.

To musel být zážitek.

Nejsou to moji fanoušci, ale přátelé. Ta podpora byla nesmyslná, dala mi brutální sílu, protože vím, že za mnou stojí, ať se děje, co se děje. Díky tomu je celá Tribuna Sever a Slavie výjimečná.

Vnímal jste je?

Slyšel jsem je celou dobu. Během zápasu jsem se je snažil nevnímat, aby mě to nepohltilo. Ale musím říct, že to bylo těžké, i když jsme se s mentálním koučem připravili, abychom to využili v náš prospěch a nesvázalo mě to.

Takže ideální večer?

Určitě jsem udělal spoustu chyb, ze začátku jsem se nemohl chytil a asi mě i nahulil. Mám mžitky, něco si nepamatuju. Lidi dokonce říkali, že jsem si v jeden moment sednul na zadek.

Schytal jste knockdown.

Vůbec o něm nevím. Nakonec jsem rozjel kombinaci, kterou jsem si chystal v přípravě. Přední spodek, zadní hák a přední hák. Padlo to. Jak jsem ho trefil, věděl jsem, že musím okamžitě jít k němu a pálit do něj dál.

Technický knokaut od vás člověk už moc nečeká.

Vím, jak mi lidi říkají. Juráček zdrháček a podobně. Ale když se vyhrává, neřeším to. Důležitý je, co mi řeknou trenéři a přátelé. A ukazuje se, že umím zápas odkontrolovat, ale i vyhrát na knokaut. Jsem klasický střeďák. Nemám nejsilnější úder, ale umím přijmout a dát. To jste si mohli všimnout.

A co bude dál?

Co mi řekne moje holka. Dva týdny jsem se v dietě choval jako úplný idiot. Jak zavelí, udělám cokoliv. Vezmu ji na dovolenou a pak budu chtít další zápas. KSW je nejsilnější liga v Evropě, koukal jsem na ni už jako malej kluk, takže si plním sny.

Přítelkyně vypadá, že vám už odpustila.

Není to sranda. Týden před zápasem jsem za ní přišel: „Promiň, že se chovám jako idiot.“ Čekal jsem, že odpoví, že nechovám, místo toho řekla: „No jo no... Chováš, ale miluju tě.“ Zvládá to dobře. Knokaut jsem dneska vlastně dal díky ní, protože mi řekla, že už má plný zuby, jak pořád vyhrávám trapně na body, že chce vidět K.O.

Jak teď vypadají vztahy s Oktagonem? Působí napjatě po vašem odchodu.

Já na Oktagon nemůžu říct křivé slovo, můžu jen poděkovat. Oni a KSW jsou nejmocnější organizace v Evropě, já se díky nim vyvinul, za to jsem rád. Tak ať se jim daří.

Dobře, ale promotér Ondřej Novotný dal jasně najevo, že ho váš způsob odchodu štve.

Popravdě jsem to neviděl, jen se ke mně něco doneslo, protože jsem měsíc před zápasem vypnul sociální sítě. Ale podívejte, zavolal jsem mu jako prvnímu, když přišla nabídka od KSW. První se to dozvěděl on. Udělal jsem to nejčistěji, jak jsem jenom mohl. Postupem času pozná, jaké byly moje úmysly. A že se snažím být férovej, jak nejvíc to jde.

