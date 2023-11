Vlk samotář. Procházka se vzdal vztahů se ženami. Potřebuju vnitřní ticho, říká

Jiří, prospěla vám zápasová pauza?

Minimálně jsem si oddechl. Měl jsem dost času ujasnit si, co a jak v životě chci. I doma. Byl to pro mě zlomový rok, je mi jednatřicet a mám větší zodpovědnost za víc věcí. Proto jsem se rozhodl, že chci tuhle cestu jít sám. Mít kolem sebe tým je super, ale vztahy a kamarády jsem dost očesal. Věřím, že mi to pomůže.

Dobrovolná izolace?

To ani ne, spíš soustředění na svoje věci, čistě na boj a posouvání limitů. Na to potřebuju čistou hlavu a ticho. Především vnitřní ticho, což se neslučuje s tím, abych kolem sebe furt někoho měl. Teď jsem samotář. Jsem v tomhle trochu autista, že potřebuju být zaměřený naplno na svoje věci a žít je nonstop každý den.