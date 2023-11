Překonat Pastrňáka, vydělat stamiliony. Jak se prodává Procházkovo jméno světu

Procházka už teď vydělává v UFC slušné peníze. Za dosavadní tři vítězné duely měl od UFC dostat přes 20 milionů korun. Pro začátek a když nepočítáte sponzory, s nimiž je to vzhledem k společenskému náhledu na bojové sporty stále ještě složité.

Ambice jsou ale násobně výš. Jen je zastavily vážné zranění ramene a zrušená loňská obhajoba titulu v Las Vegas. „Obchodní cena se zasekla rok a půl zpátky, ale stále směřujeme k tomu, aby byl Jiří aspoň jeden rok nejlépe vydělávajícím sportovcem Česka. Záležet bude na zápasovém tempu, jednom z hlavních příjmů,“ poví Procházkův manažer Matěj Kretík.

Víkendový souboj s Alexem Pereirou o titul polotěžké váhy do 93 kilogramů slibuje další pestrý příspěvek v honbě za Pastrňákovým kontraktem slibujícím 13 milionů dolarů za sezonu před zdaněním.

S přibývajícími duely v UFC gáže významně roste, o jak moc záleží i na šikovnosti české strany při vyjednávání před každým zápasem.

UFC navíc s Procházkou stále zachází jako s šampionem, poděkování za to, že loni po zranění souhlasil s tím, že se titulu dobrovolně vzdá a nebude divizi brzdit. Už jen z toho plyne výrazně vyšší ohodnocení, plus podíly z prodaných přenosů (PPV).

Jiří Procházka podepisuje cenné plakáty k turnaji. Za jeden kus zaplatí sběratelé 500 dolarů! S rámečkem dokonce 600:

Mediální povinnosti. Jiří Procházka podepisuje prodejní plakáty pro fanoušky.

Ty budou výrazně nižší než se předpokládalo, když se zrušil mega tahák a původní hlavní zápas v Madison Square Garden mezi legendou Jonem Jonesem a newyorským hasičem a uznávanou těžkou vahou Stipem Miocicem. Nejúspěšnější a nejobávanější bojovník historie Jones se totiž nedávno vážně zranil.

„Bez nich to brutálně spadne dolu. UFC vsadilo na jednu kartu (Jones - Miocic), zbytek turnaje je pro amerického diváka a celosvětově trochu slabší. Sám jsem zvědavý. Vysnili jsme si být na téhle kartě, v téhle legendární hale. Část je pryč,“ říká smířeně Kretík.

Chceme prorazit na americkém trhu

Procházka vs. Pereira Český MMA zápasník Jiří Procházka se v neděli 12. listopadu ve 4:00 SEČ představí v Madison Square Garden v New Yorku na turnaji UFC 295, kde bude proti Alexi Pereirovi usilovat o titul v polotěžké váze.

Bez Američanů Jonese a Miocice leží veškerá váha atraktivnosti turnaje s pořadovým číslem 295 na Procházkovi s Pereirou. Čechovi a Brazilci.

Vlastně ideální příležitost, jak ve Spojených státech prorazit se jménem a značkou BJP (původní význam Bomby jako pi...). „Máme tam otevřené dveře,“ tvrdí další Procházkův manažer přes merchandising Michal Šauer. „Vidíme demografii sledujících na sociálních sítích. A Američané a Češi jsou na tom už stejně. Jen to musíme správně uchopit.“

Co třeba návštěvou newyorských basketbalistů Knicks? Procházka šel v týdnu obhlédnout arenu MSG a kamery ho hned zaplněným tribunám ukázaly jako celebritu. Promítly jeho vítězné momenty v UFC, dostal basketbalový dres a na kostce mohl všechny fanoušky NBA pozdravit.

Procházkův tým se na americký trh pokoušel prodrat už v minulosti s produkty BJP - mikiny, trička, čepice... Jenže zatím neúspěšně. „Ztroskotali jsme na logistice. Ty věci se nedají posílat z Česka, náklady na dodání jsou neúnosné. Američani jsou zvyklí na poštovné zdarma a my jim nemůžeme posílat balík za tisícovku. Proto teď řešíme partnera, přes něhož bychom věci distribuovali,“ vykládá Šauer.

Komfort si zatím dopřávají hlavně Češi. Aby ne! Procházka na podzim otevřel v Brně obchod se svou značkou. K oblečení přidal sportovní vybavení, výživu i kosmetiku.

Obchůdek na vás doslova křičí: Tady je Jirkovo. „Chci, aby to tu lidi nebrali jen jako prodejnu oblečení, ale jako chrám síly,“ poví Procházka. „Já se tu cítím výborně. Hlavně s tou dominantou za mnou.“

A ukáže na samuraje na zdi. Černě namalovaný válečník, modře žhnoucí oči v kruhu a do toho zakomponovaný znak.

„Původ pochází v historické Spartě, znázorňuje pohyb bojových uskupení vpřed. Jako symbol hory,“ popisuje Šauer.

Právě na obraze samuraje Procházkovi záleželo úplně nejvíc: „Dával jsem ho do kupy dlouhou dobu. Šlo mi především o ty oči, znázorňují bdělost. Vědět o všem, to je ta pravá síla. Samuraj je s tím výrazem připraven jít do války a udělat cokoliv. Ale s klidem.“

„Jirka do zařizování obchodu promlouval hodně. I u oblečení chceme, aby měl konečné slovo, všechno schvaluje,“ vykládá Šauer a s úsměvem pokračuje. „Nejsložitější to bylo právě u obrazu na zdi. Byli jsme připraveni otevřít, ale samuraj se dodělával jako poslední věc a projevil se u toho Jiřího perfekcionismus. Nechával ho grafika donekonečna předělávat.“

Fanoušci mu cit pro detail vrací zpátky.

„Máme otevřeno přes měsíc, nedělali jsme obchodu ani reklamu, a už vydělává sám na sebe. Chceme růst dál, expandovat do dalších zemí. Denně máme na eshopu okolo padesáti objednávek a každý den přijde několik lidí,“ vypočítává Šauer.

A pokračuje: „Překvapuje nás, že sem jezdi lidi přes celou republiku. Nedávno tu byl pár z Prahy jen proto, aby u nás osobně nakoupil. Znali sortiment, věděli, jaké chtějí velikosti. Jemu mohlo být nad padesát, jí kolem čtyřiceti. Pak sem přijela paní z Ústí nad Orlicí kompletně oděná do oblečení BJP celá šťastná, že tu může být, taky kolem padesátky.“

Clash of the Stars škodí u sponzorů

Jak ale k bojovým sportům přistupují velké firmy, potenciálně klíčoví sponzoři? Sázkové kanceláře se v nich angažují dlouhodobě a Procházku pro sebe ulovila štědrá Fortuna.

„Po loňském zisku titulu v Singapuru se konečně potvrdilo, co jsem všem tvrdil. Partneři dostali určitou jistotu a Fortuna najednou řekla ano. Přitom jsem chodil několik let a říkal, že z Jiřího bude šampion UFC. Všichni odpovídali: ‚Jojo.‘ Ale nikdo nevěděl, kdo to je. Zápasil v Japonsku. Teď už u partnerů získáváme kredibilitu,“ povídá člen manažerského týmu přes marketing Kretík.

Jiří Procházka na zápase newyorských Knicks pár dní před zápasem:

Jiří Procházka navštívil v týdnu MSG a z první řady sledoval zápas basketbalistů z NBA New York Knicks

„Dlouhé roky měl povědomí ve vedení firem jen Karlos Vémola. Najednou se naší prací podařilo dosáhnout toho, že i běžný člověk si řekne, že asi něco znamená, když Jirka vyhrál tu nejlepší cenu neolympijského sportu,“ dodává.

Ne všechno ale probíhá hladce. Byť Procházka dělá bojovým sportům kladnou reklamu, jiné subjekty ji zase kazí.

Kretík bez obalu jmenuje organizaci Clash of the Stars pořádající bizarní zápasy, souboje celebrit a influencerů, pornohereček a rapperů a všelijak výstředních postav. V zahraničí se tomu říká „freak show“, show podivínů.

Jiří Procházka před titulovou bitvou v UFC navštívil i studio nejznámějšího novináře ze světa MMA Ariela Helwaniho.

„Vrací se to jako bumerang. Normální, lidem co se dívají na MMA jako na sport, teď chodí domů děti a nosí jim tyhle „zápasníky“ z Clashe. Už jsme se setkali s tím, že nám pak dávají zrcadlo: ‚To je jako ono?‘ My nechceme být ve stejném segmentu jako Clash. Člověk, který nikdy nebyl na tréninku, to nedokáže rozlišit. To mě mrzí,“ říká Kretík.

Přitom musí uznat, že Clash má brutální čísla a dostává se v mediálním prostoru daleko. Jenže to odrazuje lidi, kteří sedí na rozpočtech velkých firem.

„Určitě to nemá pozitivní vliv na peníze, které potřebujeme,“ posteskne si Kretík.