Dostat ránu od Jirky? Na zvracení, říká Procházkův tréninkový partner

Letos bylo v přípravě líp, nebo hůř než před minulými bitvami?

Jinak. Vzhledem k tomu, že zápas nakonec přichází o měsíc dřív, než se čekalo, se muselo do všeho šlápnout o to intenzivněji. Příprava byla zaměřená hlavně na sparing (tréninkové zápasy), kde jsem se já snažil co nejvíc napodobit Pereirův styl. Jirka si za poslední měsíc máknul velice tvrdě. Spolu jsme byli třikrát až čtyřikrát týdně.

Jak takový sparing probíhá?

Vzhledem k tomu, že se Jirka chystá na titulový zápas, jsme valili pět kol po pěti minutách v kuse, jako kdyby to bylo naostro. Jenom jsme kolem sebe měli tým trenérů a lidí, kteří nám sparing korigovali. Průběžně jsme dostávali informace, na co se zaměřit, co vylepšit. Po sparingu jsme si pak sedli a všechno ještě rozebrali, sledovali jsme i video.

Hostěradice budou fandit společně Tentokrát ne na fotbalovém hřišti jako v předchozích případech, ale v sále kulturního domu se v Hostěradicích na Znojemsku sejdou fanoušci Jiřího Procházky, aby společně sledovali zápas svého slavného rodáka. Start Procházkova duelu s Alexem Pereirou je naplánován na nedělní čtvrtou hodinu ranní českého času, kulturní dům bude otevřen o dvě hodiny dřív.

Loni se Procházka zdokonaloval ve wrestlingu čili zápasu na zemi u Henryho Cejuda v Americe. Cejudo nácviky zastavoval, opravoval mu držení těla, vysvětloval taktiku. S vámi je to stejné?

Cejudo byl olympijským zápasníkem, jeho lekce byly pro Jirku důležité pro práci tělem při wrestlingu. Se mnou ladil ostré zápasové tempo a boj v postoji, kterým já můžu simulovat Pereiru. S Pereirou, což není žádný wrestler, by se měl zápas odehrávat víc v postoji, který byl i mně během kariéry vlastní.

Byla pro vás výzva naučit se bojovat jako Pereira a pak to přenést do tréninku s Procházkou?

Baví mě to. Byl to můj jediný úkol, takže jsem si Pereiru nastudoval. Jeho nebezpečný hák a takzvaný calf kick, to jsem měl rád během své kariéry i já. Jinak jsem byl hodně taktický zápasník. Musel jsem si v hlavě přepnout, že mám dělat věci jako Pereira, a i za cenu toho, že jsem párkrát pořádně dostal, jsem musel jít dopředu a tlačit tak, jak to Jirku zřejmě čeká v New Yorku.

Jan Gottvald (vpravo) a Jiří Procházka.

Kolikátého Procházkova soupeře jste se takhle učil imitovat?

Pět jich bylo určitě. Je to zajímavá práce. Dostanu zadání od trenérů, co se po mně chce, snažím se na ty zápasníky dívat, načíst je a přenést to do klece. Někteří mi jdou hůř, což byl případ přípravy na minulý zápas s Gloverem Teixeirou. Wrestleři mi jdou obecně hůř. Nejlíp se mi dělal asi teď Pereira, jeho styl je mi bližší a navíc není tak složitý.

Dostanete se i vy během přípravy do takové formy, že byste byl schopen nastoupit do zápasu?

Vzhledem k tomu, že trénuji i s dalším brněnským zápasníkem Tomášem Hronem, tak si troufnu říct, že ano. Cítím se hodně dobře. Tento rok jsem ukončil kariéru, ale udržuji se. Když nad sebou nemám tlak a trénuji pro sebe a proto, že mě to baví, je to větší radost.

Máte při sparingu s Procházkou stanovené mantinely, abyste si nezpůsobili zranění?

S Jirkou se limity nastavují těžko, on je tvrdý chlap. Intenzitu sparingu nastavují trenéři, někdy se jede na 60 procent a přednostně se dbá na kvalitu a kvantitu, aby byly pohyby co nejpřesnější. Jindy je to jenom o tvrdosti a zápasové intenzitě.

Bolí rána od Procházky?

Příjemné to není určitě. (směje se) Jirka má hodně tvrdý úder, což je jeden z faktorů, který bude s Pereirou rozhodovat. Pereira je kvalitní borec, hodně technický, ale s tvrdostí, jakou na něho vytáhne Jirka, se ještě nesetkal. Věřím, že to bude rozhodující faktor.

Kolik vašich sparingů končí před limitem?

Těch pět kol většinou dojedeme. Párkrát se mně stalo, že jsem dostal tak nechutnou ránu na spodek, že jsem se málem pozvracel, ale člověk musí jet dál, nedá se přestat.

Jan Gottvald

Musíte se nechat i schválně trefit, aby si hlavní aktér tréninku nacvičil finální úder?

Nešetříme se. Nějaké úkoly mám od trenérů, a přestože to bolí, jsem rád, že s Jirkou můžu trénovat.

Jako vždy před jeho zápasy je tématem, že si moc nekryje obličej, že nechává ruce dole. Je snadné Procházku díky tomu trefit?

Je to daleko těžší, než to vypadá. (pousměje se) Jirka má výborný pohyb, je strašně nevyzpytatelný, což je důležité. Když vás soupeř nedokáže přečíst, má to s vámi rázem o moc těžší. Jirka dokáže soupeře nalákat a pak ho zasáhnout.

V tom jsou si prý s Pereirou podobní, ani jeden z nich se nekryje nějak pečlivě.

U Pereiry to souvisí s tím, jaké má sebevědomí v postoji. Myslím si, že nikdy neodešel poražen k. o. Dovedu se vžít do jeho uvažování, protože i já jsem si o sobě myslel, že jsem nevypnutelný, dokud jsem svoje první k. o. nedostal.

Potká tato zkušenost o víkendu Pereiru?

I když možností, kudy se zápas může ubírat, je hodně, tak věřím té, že Jirka vyhraje před limitem.

V rozhovoru pro MF DNES Procházka přiznal, že se stal samotářem a soustředí se jen na sebe. Souhlasíte s tím?

Pokud chce být člověk nejlepší, musí se soustředit sám na sebe. To je velice těžké skloubit s partnerským životem. Nevyzvídal jsem, jestli teď někoho má, bavili jsme se hlavně o tréninku. Před zápasem ale na děvčata stejně není čas.