Losene Keita (skóre 11-1), Belgie

nedávný dvojnásobný šampion Oktagonu

Vítěz: Jiří Procházka

Jak a proč: Pereira má slabou čelist a Procházku je s tím jeho unikátním stylem těžké trefit. Někdy se příliš otevře, ale snese dost úderů. Pereirův wrestling navíc není tak dobrý, Procházka by ho mohl vzít na zem. Bude to o čelisti Pereiry, pořád má ruce dole a Procházka by ho mohl trefit.

Průběžné skóre ankety Procházka - Pereira: 1:0