Naučil se pohyby Procházkova soupeře, aby našli jeho slabiny: Pozor na léčky

A že napodobit Pereirův (skóre 8-2) styl je ošidně komplikovaná práce. „Málokdo boxuje jako on,“ začne Peňáz, než se pustí do konkrétních výjimečností.

Zná ho dobře. Vždyť se s ním mohl před lety sám utkat. Když Pereira seděl na trůně střední váhy slovutné kickboxerské organizace Glory do 84 kilogramů, Peňáz se zrovna k vrcholu probíjel.

Cesta skončila u posledních dveří, knokautovou stopku mu uštědřil současný vládce Donovan Wisse, načež Peňáze i Pereiru zavála doba covidu do smíšených bojových umění (menší rukavice, boj v kleci místo mezi provazy, hra i na zemi a lepší peníze).

Peňáz ho nakoukává už roky, i proto Procházka (29-3) na podzim zvedl telefon a kamaráda poprosil, aby na týden přiletěl ze Švédska a Pereiru mu v přípravě simuloval.

„Napodoboval jsem věci, co Alex dělá, a Jiří na to zkoušel odpovídat,“ vysvětluje. „Dařilo se mu to skvěle.“

Levý přední hák.

Absolutní hrozba, jíž Pereira popravil spoustu soupeřů.

Procházka s Peňázem v přípravě na bitvu o titul UFC:

Přitom často působí neohrabaně a zpomaleně. Ruce mívá dole, jako by se neuměl bránit, nebo je neměl sílu držet nahoře.

Pozor! To chystá léčku.

„Rukama se prakticky nekryje. Sám inkasuje spoustu úderů, je hodně narovnaný, bradu nahoře a nechává otevřený střed na přímý úder. Většina lidí pak zkrátí vzdálenost pravým úderem a on je vykontruje levým hákem. Čeká na to!“ varuje Peňáz.

Pereira levým hákem zničil třeba aktuálního šampiona střední váhy Seana Stricklanda.

„Před tímhle chlapem prostě nemůžete stát. Ta síla v rukách je nesrovnatelná, jedinečná. Lidi si myslí, že to mají, že to chápou. Jenže on tohle prováděl i těm nejlepším kickboxerům světa,“ žasli komentátoři loni v červenci po výhře nad Stricklandem.

Podívejte se na Pereirovo K.O. Stricklandovi:

Další zbraně? Bolestivé kopy, tzv. lowkicky a calfcicky. Jednoduše údery do spodní části těla.

„Všechny tyhle techniky beru v potaz. Jsem dobře připravený na celý jeho bojový set,“ říká klidně Procházka.

„Jirkův styl by mohl být na Pereiru ten pravej. Je víc atletickej, dynamickej, pohyblivější a rychlejší. Nikdy nevymažete riziko, že vám dá K.O., ale vážně věřím, že to Jirka svým pohybem zvládne,“ tvrdí Peňáz.

Zatímco Pereiru si během kariéry načetl, Procházku zná osobně přes deset let. Poprvé se setkali v Brně v Jetsaam gymu: „Má svou hlavu, ale všem ukazuje správnou cestu. Je pokornej a soupeřům vyjadřuje respekt. Žádné urážky, žádný trash-talk. To se mi na něm líbí.“

Už před dvěma lety mu simuloval Američana Dominicka Reyese, jehož Procházka nakonec vypnul loktem z otočky.

Když teď bývalý šampion polotěžké divize UFC zavolal znovu, že mu samozřejmě uhradí všechny náklady, sedl na letadlo a ze Skandinávie bez otálení dorazil.

„Tréninky s Jirkou jsou výjimečné v tom, že naprosto přesně řekne, co od vás očekává. Když se potřebuje lehce, jede se lehce. Někdy se s bojovníky domlouvá těžko. Řekne se, že se bude jen zkoušet, ale ten druhý najednou začne přecházet do tvrdých úderů. Jirka je v tomhle profesionál. Musíte si vzájemně věřit,“ popisuje Peňáz.

Podívejte, jak si Pereira poradil s Israelem Adesanyou loni v listopadu:

MMAValour @MmaValour Throwback to Alex Pereira's TKO win over Israel Adesanya.



That left hook is devastating.



#UFC #MMA #UFC295 https://t.co/tiu6jHfYvd oblíbit odpovědět

Peňáz, aktuálně bojovník Oktagonu, který se nedávno (zatím) bez úspěchu snažil probojovat do UFC, je možná jedním z mála lidí, kteří vědí, jak chce Procházka na Pereiru vyzrát.

Půjde do přestřelky, jak má rád?

Vezme duel na zem, kde by měl být mnohem zkušenější a obratnější?

Ostatně Pereirova učitele Glovera Teixeiru před rokem a půl uškrtil. A to je Teixeira skutečný mistr v jitu jitsu.

„Na zemi by byl Jirka dominantní. Bude i fyzicky silnější. Pereira byl dlouhé roky zvyklý shazovat do 84 a podle mě na sobě nemá tolik svaloviny a nemá takovou sílu jako Jiří, který se v té polotěžké váze do 93 pohybuje deset let,“ myslí si Peňáz.

Šance vidí i v postoji, byť jde o tuze riskantní disciplínu.

Matěj Peňáz se pokoušel dostat i do UFC, v televizní show Dany Whitea však neuspěl, a tak se zatím vrátil do Oktagonu.

„Jak Pereira bojuje narovnanej, ani nekrčí bradu. Častěji dostává přímo na bradu. Jirka aspoň bradu dává dolu a inkasuje údery do čela nebo vršku hlavy. Taky je zvyklejší na vyšší váhovku, takže ustojí víc. Jenže podívejte. Když úder spadne dobře, vypne kohokoliv,“ přemítá Peňáz.

To ostatně ukázala Pereirova odveta s Adesanyou letos v dubnu. V prvním zápase ho sice knokautoval, viz video výše, v odvetě ale sám nakráčel do pasti a knokaut dostal.

Podívejte se na to, jak Pereira prohrál odvetu s Adesanyou: