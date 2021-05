Blažený i sebekritický bojovník Procházka: Dokonalost ještě hledám

Američana s mexickými kořeny porazil po 9 minutách a 29 vteřinách úderem loktem do obličeje z otočky. Takové ukončení předvedl jako teprve třetí v historii organizace. A tak k předem domluvené výplatě dostal bonus 100 tisíc dolarů za zápas večera a výkon večera.

Na tiskové konferenci po vítězství čelil další výzvě. Popasovat se s otázkami v angličtině. I na tom Procházka oproti loňsku výrazně zapracoval, byť třeba pobavil reakcí na slovíčko „crowd“, když se novináři ptali, jestli se už těší na zápas, kde konečně budou fanoušci.

„Crowd? Co to sakra je za slovíčko? Jo, diváci! Jasně...“ rozesmál se.



O čem všem mluvil?



O pocitech. „Jsou úžasné. Ale chci říct jedno. Dominick mi byl skvělým soupeřem. Je mi sympatický i jako člověk. Před zápasem i po něm jsem z něj necítil žádnou nenávist, jen soustředění na zápas. O tom to je a to mám rád.“

O nervozitě z velkého zápasu. „Trochu jsem nervózní byl, jenže víte co. Pro mě to není až tak důležitě. Diskuse o titulu, s kým budu zápasit a podobně... Pro mě je důležitá cesta, chci si užívat náročné soupeře, sdílet s nimi klec. A tohle byl ten případ. Dominik má skvělé zápasnické IQ, já jsem zase přišel na spoustu věcí, co se budu muset pořádně naučit.“

Podívejte se na Procházkovo ukončení:

O inkasovaných úderech. „Jo, pár jsem jich dostal. Ale viděli jste moji obranu a bloky? V prvním zápase nic takového neexistovalo! Vím, že ani teď jsem obraně moc nedal, ale tak zápas vyplynul. Je za mnou půlroční práce, tak prosím... Vím, že musím na spoustě věcí zapracovat. Třeba ve chvíli, kdy Dominick po úderu lehce zavrávoral, jsem si myslel, že situaci kontroluju, jenže on mě velice překvapil dobrým protiútokem. To je velké poučení.“

O ukončení zápasu. „Prostě to tak vyplynulo. Proto mám na hlavě anténu, abych podobné nápady zachytil. Zároveň bych neřekl, že to bylo mé nejlepší ukončení, Dominick mě hodněkrát překvapil, a to není dobře. Rád zápas kontroluju, chci být nejlepší. Hledám mistrovství, dokonalost. A tohle ještě mistrovství nebylo. Mohl jsem zápas ukončit mnohem dřív. Nechci trávit v kleci tolik času. Proč chtít krvavou válku?“

O titulové šanci. „Myslím, že můžu říct, že si ji zasloužím. A šampion Blachowicz? Nejlepší v divizi. Ale podívejte, moje cesta v UFC je děsně rychlá, že si ji neužívám tolik, kolik bych chtěl. Teď si proto dám malinký oddych, užiju si, že jsem vyhrál, že jsem zápasník UFC.

O Reyesově kopu vleže do brady. „Nojo! Na to si vzpomínám. Další moment, kdy jsem si myslel, že nebude nebezpečný. Chyba, protože našel cíl. Na druhou stranu, když nad někým stojíte, ty údery zespoda nejsou tak devastující.“

O Las Vegas a fanoušcích v příštím zápase. „Mám to město i lidi rád, proto jsem taky přijel už před dvěma týdny, abych nasál atmosféru, abych se aklimatizoval. Určitě bych rád, kdybych už příště zápasil před diváky, ale není to tak podstatné. Jde přece o výkon v kleci. A jestli zápasím před diváky, nebo bez nich, to nemůže mít na můj výkon vliv.

O bonusu 100 tisíc dolarů. „Asi si koupím drahé auto a schválně ho nabourám... Ne, vtipkuju, doplatím dům. Moje ego si určitě užívá, že můžu mít všechny ty peníze, holky, auta, velké oslavy, ale moje druhá část by chtěla žít v malém domečku, trávit veškerý čas v lese a denně pracovat a zlepšovat se.“