Procházka je doma: Reyes mě v jeden moment vypnul, byl jsem dost otřesený

Kdy to bylo?

To si pamatuju přesně, když mi dal tu kopačku vleže do hlavy. Trochu jsem to podcenil. Nebral jsem úplně vážně, že by mě mohl takhle kopnout. Myslím, že mě na chvilku vypnul, bliklo mi a já na něj spadl. Hned jsem naskočil a začal pracovat, ale v tu chváli jsem byl dost otřesený.

Překvapil vás ještě něčím?

Jo, dobře se kryl v ústupu. Občas jsem viděl, že se pořádně nedívá, ale s rukama uměl pracovat fakt dobře. Až jsem si říkal sakra, jak mám ten kryt prostřelit, vždyť už je nahulený a zbývá kousíček, abych ho posadil úplně. Taky tam naslepo posílal docela nebezpečné údery.

A co když vás chytil do „gilotiny“ a škrtil vás?

Chvíli jsem cítil, že mě tou rukou začíná krásně utahovat, ale už při pádu k zemi jsem věděl, že ji má chycenou špatně, hned jsem začal pracovat na obraně.

Ještě k druhému kolu s Reyesem, v první minutě jste tam měli takovou pauzičku, čím to?

No... Viděl jsem v Dominickových očích, že si chce dát trošku pauzičku (smích). A já nebyl proti. Řekl jsem si ok, já se chci taky víc nadechnout kámo. Tak jsme kolem sebe chvíli kroužili, než jsem si řekl, že už jsem se nadýchal dost (smích).

Po tom posledním úderu loktem mi přišlo, že jste se padajícího Reyese snažil chytit, nebo to byl špatný dojem?

Mně ani v tu chvíli nedošlo, že ten loket byl tak devastační. Viděl jsem pohyb dolů, tak jsem ho kontroloval, že mi možná půjde po nohách a byl jsem připravený tam poslat ještě koleno. Ale šel rovnou k zemi, tak to nebylo potřeba.

Podívejte se na Procházkovo ukončení:

Za výhru vás spoustu zápasníků z UFC chválilo, těší vás to?

To víte, že jsem za to rád. Chci se mezi tyhle šampiony zařadit, taky předvést něco výjimečného, to jsem si jasně zadal.

Teprve budete všechno řešit, ale co vy osobně preferujete? Počkat si na titulový zápas s šampionem třeba o něco déle, nebo ještě předtím zápasit s někým jiným?

Já osobně chci počkat do titulového zápasu Blachowicze s vyzyvatelem Teixeirou a po něm se jasně rozhodnout. Vždyť jde o titulový zápas, nesmím nic podcenit a pořádně se připravit, takže by mi nevadilo si počkat, naopak bych to uvítal.

A koho v září vidíte na vítězství. Blachowicze, nebo Teixeiru?

Blachowicze, má mnohem vyšší zápasnické IQ. Teixeira může jedině překvapit, když udělá něco nezvyklého.

Nepřijde vám, že je nějak brzo na diskuse o titul? Máte v UFC teprve dva zápasy.

No, když mi v Americe novináři řekli, že příště jdu o titul, reagoval jsem sakra, fakt jo? Přišlo mi to nějaké rychlé. Ale když jsem se pak zamyslel, jaký pocit jsem měl z Reyese, jak vypadal Blachowicz jako vyzyvatel, tak musím říct, že na titulový zápas v UFC bych se dokázal připravit.

A co účes, už vám zůstane?

Měl jsem ho v hlavě delší dobu a chci ho zachovat. Rád bych časem oddělal ty umělé příčesky a nahradil to vlastními vlasy.