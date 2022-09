Bučení na Vémolu? Nedivím se! Jeho jméno dnes nevyslovíme, reaguje Čech z UFC

„Nedivím se jim, že bučeli,“ řekl jednoznačně Dvořák, který má v UFC pozitivní skóre 3-1.

Patrik Kincl ovládl hlavní zápas sobotního turnaje s pořadovým číslem 35, když v titulovém souboji střední váhy do 84 kilogramů knokautoval vyzyvatele Alexe Lohorého hned v prvním kole.

David Dvořák

V tu chvíli všichni na brněnském zimním stadionu vyhlíželi očekávané setkání s Vémolou. Že si arcirivalové pohlédnou do očí a vymění pár šťavnatých a siláckých vět o nadcházející prosincové odvetě.

Jenže Kincl do mikrofonu poprosil, aby na takové setkání zatím nedošlo. Aby si v klidu užil vítězství a aby se pozornost nestrhávala k muži, který byl na turnaji v roli diváka.

Vémolu tak do klece dveřmi nepustili, jenže on se do ní nakonec dostal skokem přes pletivo. V tu chvíli na něj začali diváci bučet a pískat.

Davide, co na reakci fanoušků říkáte?

Naprosto je chápu, protože Patrik dal jasně najevo, že to je jeho večer a kluků, kteří v Brně zápasili. Ti si zaslouží největší pozornost, ne ostatní.

Dojde na zápas mezi Kinclem a tím, jehož jméno teď nemůžeme vyslovit, když si to Patrik nepřeje?

Ano, jeho jméno dnes nevyslovíme. K otázce, těžko říct. Patrik má pravdu, ať si užije vítězství, ať se o budoucnosti pobaví později. Sám musí vědět, co cítí a jestli a proč ho chce.

Podívejte se, jak se Karlos Vémola vnucoval za Patrikem Kinclem, který právě obhájil pás proti Alexi Lohorému:

Kincl říká, že před zápasem s Lohorém na Vémolu vůbec nemyslel. Každý se ale na jejich očekávanou odvetu ptá. Opravdu ho to neovlivňovalo?

Ne! Kdokoliv se na to zeptal, stručně a jasně mu odseknul, že ho to nezajímá a nemyslí na to. Dokonce dneska někoho vyhodil ze šatny, protože neměl chuť se o tom bavit. Myslím, že to na Patrikovi bylo vidět.

Jak se vám Kinclův výkon proti Lohorému líbil?

Můj výraz mluví za vše, paráda, bomba, pecka. Patrik konečně ukázal, že umí zaboxovat! K nám do Hradce Králové jezdí nejlepší boxeři z Česka a Slovenska. On je dokáže přejet, jen se mu to nedařilo ukázat v zápasech. Teď ano. Postoj v sobě má.

Přitom je známý tím, že v zápasech jede na jistotu, raději soupeře vezme na zem.

Tak, pravda, ale proti Alexovi mu to sedělo. Trefoval dlouhé kombinace.

Lohorého trefil i nohou do hlavy.

Wow. Užíval jsem si celý zápas. Už jak nastupoval uvolněný a když po deseti vteřinách trefil první údery, věděl jsem, že je v pohodě. Ten kop je krásná tečka.

Co jste mu po výhře řekli?

Nesmím mluvit sprostě. Řekli jsme mu, že je nejvíc nejúžasnější frajer!

Nezklamal Lohoré?

Těžko říct. Občas přijde jedna rána a celý zápas je zničehonic pryč. Alex určitě chtěl jiný průběh, pro něj zklamání, pro nás ten nejlepší možný scénář.

Podívejte se, jak Kincl ukončil Lohorého: